Погода в Москве установила новый температурный рекорд

Погода в Москве побила температурный рекорд 59-летней давности. Днем 14 апреля воздух в столице прогрелся до +21,5 градуса тепла, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это рекорд», — подчеркнул он в комментарии РИА «Новости».

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в Москве 14 апреля в 1962 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ температура составила 20,8 градуса.

В минувший вторник, 13 апреля, погода тоже побила рекорд. Столбики термометров поднялись до +21,2 градуса. Такой погоды в регионе, по словам экспертов, не было почти за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Лето 2021 года в России не ожидается холодным. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, особенно тепло будет в Черноземье и на юге России. В европейской части страны, в Подмосковье и сопредельных областях погода тоже не должна огорчить холодом.