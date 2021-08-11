«Спутник V» зарегистрировали в России ровно год назад. За это время исследований стало значительно больше: теперь мы больше знаем о вакцине, ее побочных эффектах и действии. Результаты очень хорошие, сейчас однозначно можно говорить как об эффективности, так и о безопасности российского препарата. А новых побочек ждать не стоит ни через год, ни через пять лет.

Успех постфактум

С момента регистрации первой в мире вакцины «Спутник V» в России прошел ровно год. За это время десятки миллионов людей как в нашей стране, так и по всему миру получили прививку этим препаратом. И хотя регистрация проходила на самых ранних этапах создания вакцины, она оказалась очень успешной.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев объяснил «360», что с момента регистрации препарат не изменился, так как именно в первоначальном варианте он прошел все стадии испытаний, включая наиболее важные клинические исследования.

За год существования вакцины, уверен Скулачев, количества информации о ней и ее свойствах, стало в разы больше. После регистрации препарата разработчики запустили самую главную, по словам вирусолога, фазу испытания — так называемую фазу слепого испытания.

Во время этой фазы добровольцев делили на две группы: одним вводили физраствор, то есть плацебо, а другим вакцину, но никто не знал, где что. Далее ученые смотрели, какой процент добровольцев заболел в каждой группе.

Выяснилось, что заболеваемость в группе-пустышке была почти в 20 раз выше, чем в группе, получившей вакцину. Это железобетонное доказательство, что вакцина сработала и в 20 раз снизила заболеваемость, и в еще большее количество раз снизила число госпитализаций и тяжелого течения Максим Скулачев.

Года для изучения достаточно?

Следующим, объяснил Максим Скулачев, возник вопрос о побочных эффектах, так как при создании вакцины разработчики пользовались хоть и продвинутой, но довольно новой платформой.

Весной 2021 года, на которую пришлась очередная волна пандемии, ученые опубликовали статистику по нескольким миллионам применений «Спутника V». Вакцина оказалась в равной степени эффективной и безопасной.

Да, побочные эффекты бывают, но это один случай на 100 тысяч, то есть серьезные побочные эффекты, которые требуют госпитализации, очень редки. Поднятие температуры и боль в месте укола — это не побочные эффекты, это нормальная реакция на вакцину Максим Скулачев.

При этом изучение лекарства, уверен вирусолог, измеряется не временем, прошедшим с момента его создания, а количеством примененных доз, эффект которых был изучен. В этом плане «Спутник V» оказался безусловным лидером среди вакцин-конкурентов.

«Обычно никто не разрешает применять новый препарат на десятках миллионов через год после регистрации, но в условиях чрезвычайной ситуации, когда не было другой альтернативы, были собраны данные по десяткам миллионов применений. Поэтому это одна из самых проверенных вакцин», — добавил он.

«Полному счастью», по словам Скулачева, помешало только появление нового более заразного «дельта»-штамма, который оказался в несколько раз более агрессивным. Тем не менее вирусолог с уверенностью назвал разработку «Спутника V» «самым блестящим случаем в истории российской фармацевтики за всю ее историю».

Потенциал «Спутника V»

Помимо всего прочего «Спутник V» создан методом генной инженерии, и это является еще одним его преимуществом, объяснил Максим Скулачев. Такой способ создания значит, что препарат можно быстро модифицировать — всего за две недели. Поэтому вопрос «обновления» вакцины против новых штаммов будет заключаться только в том, насколько быстро сможет адаптироваться производство, которое стоит колоссальных денег.

Новых же «сюрпризов» от «Спутника V» ждать не стоит, уверен вирусолог. Никаких дополнительных неприятных последствий препарат дать практически не может. По словам Скулачева, оснований для опасений по поводу «более долгосрочных осложнений», нет, так как вакцина не размножается в организме человека, не встраивается в ДНК и не вносит никаких изменений в работу всех систем.

Единственная опасность, которую можно обсуждать, это то, что может быть у вакцины есть какие-то последствия, которые проявляются через год-три-пять после прививки. Но вообще-то ни у каких вакцин таких последствий нет Максим Скулачев.

Распространение вакцины

В России давно налажено массовое производство «Спутника V» для гражданской вакцинации. Препарат выпускают в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, а также в Московской и Владимирской области.

Сейчас «Спутник V» уже одобрен и поставляется в 69 стран, вакцинацию ведут более, чем в 50 из них. Одна из европейских держав, которая на собственном примере доказала эффективность российской вакцины — Сан-Марино. Там власти сумели привить все население, в результате число заболеваний свелось к нулю и единственный ковидный госпиталь закрыли за ненадобностью.

«Спутник V» производится не только в России, но и за рубежом. Среди стран, заключивших с Россией такой контракт Индия, Китай, Бразилия, Мексика, Египет, Иран, Италия, Белоруссия, Южная Корея, Аргентина, Казахстан, Сербия, Турция, Вьетнам и некоторые другие страны. Клинические испытания тоже продолжаются не только в России, но и в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Венесуэле.

Причем за год, прошедший с момента регистрации, ученым удалось достигнуть того, что хранить и перевозить вакцину в жидкой форме можно при значительно более высокой температуре, чем планировалось изначально. Сейчас для этого достаточно двух-восьми градусов тепла по Цельсию — это стандартная температура для подобных препаратов.