«Спутник-V» остановил распространение коронавируса в Сан-Марино

Глава Минздрава республики Сан-Марино Роберто Чиаватта рассказал RT, что у всех жителей, привившихся вакциной «Спутник-V», выявлены антитела. Заболеваемость идет на спад.

Министр рассказал, что в марте и апреле этого года в Сан-Марино был зафиксирован сильный всплеск заболеваемости коронавирусом. Больницы были переполнены.

«А затем, где-то через неделю после введения населению второго компонента „Спутника V“, в наших больницах начали освобождаться койки, и заболеваемость в стране пошла на спад. Сейчас в Республике Сан-Марино вообще нет госпитализированных коронавирусных больных», — рассказал Чиаватта.