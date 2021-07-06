Вместе с созданием вакцины от коронавируса стали появляться и различные мифы. Среди антипрививочников ходит слух, что препарат влияет на ДНК и репродуктивную систему. По просьбе «360» врачи и ученые объяснили, почему это невозможно.

Истоки мифа о вакцине и ДНК

Склонность верить мифам связана с невысокой культурой заботы о собственном здоровье, пояснил «360» заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Павел Трахтман. Причем такая культура прослеживается не только в России, но и в других странах.

«Чем меньше уровень социального развития и богатства у страны, тем большее число людей склонны верить шаманам, траволечению и всяким другим непроверенным медицинским данным. Это касается не только вакцин, но и многих других медицинских вещей», — отметил врач.

Но есть и другие причины недоверия среди людей. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, в середине 2020 года из американской компании Pfizer уволили высокопоставленного сотрудника. Мужчина ушел к конкурентам и стал поливать грязью предыдущее место работы.

«Он выдумал, что матричная вакцина повреждает зародышевые клетки. Потому что он был высокопоставленный сотрудник, где-то год назад еще можно было к его словам прислушаться, а сейчас, когда уже все перепроверили, стало ясно, что он клеветал на компанию. Недобросовестная борьба привела к тому, что появились фейки. И люди не понимают, откуда они берутся», — рассказал врач.

В России слухи о влиянии на ДНК связаны с аденовирусной вакциной «Спутник V». Болибок отметил, что сам по себе аденовирус — это ДНК-содержащий вирус. Этот факт и порождает домыслы.

Миф о влиянии на ДНК

Не стоит забывать, что для вакцинации доступны сразу три препарата, два из которых вообще не могут попасть внутрь клетки.

«Если говорить про пептидную „ЭпиВакКорону“, то она внутрь клеток вообще никак не проникает, она только снаружи клетки находится. Пептиды перевариваются клетками иммунной системы, поскольку они несут информацию о структуре коронавируса и возникает иммунный ответ», — пояснил доктор Болибок.

Такая же история и с вакциной «КовиВак», которая состоит из инактивированного вируса, белков и рибонуклеиновой кислоты (РНК). Иммунолог сравнил препарат с мясным бульоном, который едят и переваривают клетки иммунной системы. Когда клетки находят чужеродное тело, они начинают вырабатывать против него иммунитет. В случае с вакциной «Спутник V» переживать тоже не стоит.

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«Несмотря на то, что он („Спутник V“ — прим.ред.) ДНК-содержащий, сам аденовирус никогда не включается в ДНК человека и из него убраны те фрагменты, которые позволяют этому вирусу размножаться в клетках человека», — подчеркнул доктор Болибок.

Вакцина содержит урезанный аденовирус, на хвосте которого прикреплена информация о белке коронавируса. Аденовирус попадает внутрь клетки, где его затягивает в ядро. При этом хроматин не включается в ДНК вируса, так как для этого нет специальных последовательностей.

«Для того, чтобы в ДНК попало в ядро клетки, нужен „пропуск“, а для того, чтобы включилось в геном человека, нужен еще один „пропуск“. У аденовируса и вектора из него их нет», — сказал врач-иммунолог.

Мнение медика подтвердил и Трахтман. По его словам, вакцина устроена так, что она не может встраиваться в генетический материал.

«Этот продукт сам по себе не способен ни делиться, ни размножаться, ни встраиваться внутрь генома клетки и приводить к ее дальнейшему размножению и распространению этого материала внутриклеточно. Это действительно миф. Это даже теоретически невозможно», — заявил заведующий отделением.

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Он добавил, что заболевание ковидом не приводит к нарушениям генетического материала и не наследуется. Модифицированные вакцины имеют с самим вирусом мало общего.

«Вирус — довольно сложная конструкция. Кроме РНК, там есть еще специальные инструменты, которые позволяют ему встраиваться, размножаться, делиться, сохранять себя и поддерживать. Всего этого в вакцине нет, поэтому она никаким образом не может повлиять на генетику и передачу каких-то генетических мутаций и поломок в дальнейших поколениях», — отметил Трахтман.

Как долго вакцина находится в организме?

Во время клинических испытаний вакцины ученые проводили исследования. Они сделали биопсию органов и смотрели, как долго в организме сохраняется векторный вирус.

«За две недели полностью расщепляется. Ни в какие другие ткани он больше не проникает. Сам аденовирус может связаться с эпителиальной клеткой. Он содержит рецептор для того, чтобы проникнуть в клетку», — пояснил доктор Болибок.

Материал вакцины в организме человека находится не очень долго, согласился Трахтман. Препарат довольно быстро находит иммунная система, которая его уничтожает.

«В этом заключается одна из главных проблем, связанных с вакцинацией. Почему у некоторых людей, например, не очень хорошо формируется иммунный ответ. Дело все в том, что их иммунная система слишком быстро выводит из организма эту вакцину, и иммунитет не успевает сформироваться», — подчеркнул медик.

Слухи о бесплодии

Мифы о том, что вакцинация от коронавируса приводит к женскому и мужскому бесплодию, циркулируют довольно давно, считает Трахтман. При этом слухи часто встречаются в контексте других препаратов.

«В первую очередь, они связаны не с самой вакциной, которая не может встроиться никуда и ни на что повлиять. Скорее всего, этот миф родился тогда, когда для консервирования вакцин использовались тяжелые элементы — свинец и алюминий. Они теоретически могли повилять на репродуктивную функцию, но технологии шагнули далеко вперед», — заверил врач.

Последние 20-30 лет вакцины выпускаются уже без использования подобных технологий. По словам доктора Болибока, у вируса просто нет возможности зацепиться за половые клетки.

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«Ни в какие половые клетки вирус не попадает. У женщин будущая яйцеклетка закладывается внутриутробно. Все яйцеклетки заранее сформированы и заранее лежат в яичниках. Внутрь этих зародышевых яйцеклеток ничто не может проникнуть. Это происходит потому, что особый генетический механизм хорошо защищает», — рассказал врач-иммунолог.

Он отметил, что у мужчин сперматозоиды созревают каждые три месяца. После вакцинации можно просто подождать, пока не пройдет этот срок. Гораздо хуже, по словам доктора Болибока, заболеть ковидом во время беременности.

«Беременность в случае, если женщина заболела ковидом, часто заканчивается преждевременно, а ребенок страдает от нехватки питательных веществ. Сейчас, опасаясь прививки, если вы заболеете коронавирусом во время беременности, высока вероятность, что ваш ребенок будет инвалидом», — предупредил врач.

Он призвал пройти вакцинацию от коронавируса еще до вынашивания ребенка. При этом сейчас прививки доступны уже и беременным.