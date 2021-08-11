Минздрав назвал эффективность «Спутника V» против «дельты»

Эффективность «Спутника V» против «дельта»-штамма коронавируса составляет около 83%. Такие данные озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцина от коронавируса „Спутник V“ показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма „дельта“, эффективность против него составляет около 83%», — передало РИА «Новости» слова Мурашко.

Представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли рассказал ранее, что исследования «Спутника V» показали почти 100-процентную эффективность. После второй инъекции антитела к коронавирусу появились у 99% участников совместного исследования, проведенного властями Сан-Марино и римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Российские вирусологи объяснили, что вакцина от коронавируса «Спутник V» не вызывает тромбозов, так как для ее создания разработали особую систему очистки. Ученые убрали все белки, способные вызвать тромбозы. Пока можно утверждать, что риски появления этой побочки после вакцинации ничтожно малы.