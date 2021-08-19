В Узбекистане на одной из пресс-конференций журналист потребовал у русскоговорящего депутата приходить с переводчиком, если он не может говорить на узбекском. За депутата пришлось вступаться коллегам. Это не первый подобный случай в Средней Азии за последнее время. Русофобия стала модной темой, за счет которой можно получить внимание и популярность.

Конфликт с депутатом

Начал языковой скандал корреспондент вебсайта Kun.Uz Ильес Сафаров. На пресс-конференции он заявил, что презентация и доклад должны быть на государственном языке. Более того, журналист потребовал у депутата Елены Бабенко говорить на узбекском языке. В противном случае, добавил Сафаров, она должна была прийти на мероприятие с переводчиком.

Заступился за Бабенко ее коллега. Он объяснил корреспонденту, что депутат является профессионалом своего дела, и отметил, что при необходимости готов переводить речь лично.

На пресс-конференции было несколько вариантов текста, в том числе и узбекский. Однако журналист решил привлечь к себе внимание, затронув крайне болезненную тему. На это в разговоре с «360» указал политолог Денис Меркулов.

«Он либо реально идиот, либо он просто не понимает, учитывая, сколько граждан Узбекистана в России живут, работают, строят свои семьи, фактически содержат людей, которые находятся в Узбекистане. <…> Кто вот так хайпует на государственном язык, ведет себя очень странно», — пояснил собеседник.

Русофобия в Средней Азии

По словам Меркулова, в последние годы в Средней Азии русофобия становится массовой. И это несмотря на то, что русский язык во многих странах Средней Азии является государственным. Меркулов рассказал историю знакомого, который вел свой бизнес в Казахстане, где достаточно много русских. Однако мужчина был вынужден перебраться в Россию и устроиться таксистом. Даже когда предприниматель приходил в Казахстане в налоговую, его документы на русском языке попросту отказывались оформлять.

К сожалению, так. В Казахстане мы это видим, в Средней Азии стало тяжело русскоговорящим. В советское время тот же Узбекистан поднимали русские люди. <…> Сейчас уже 30 лет они живут не с нами, не в России Денис Меркулов.

Это уже стало некой традицией для Средней Азии и не только. Об этом «360» рассказал президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его мнению, подъем национализма сейчас идет во всех странах. И связано это с ухудшением социально-политической и социально-экономической обстановки.

«И начинаются поиски врага. А проще всего его найти за пределами своей нации. Соответственно, это транслируется очень быстро на ближайшего виновного. В данном случае это русские и все, что к ним относится. Такая тенденция наиболее ярко сейчас выражена на Украине, в Прибалтике, ну и теперь уже в Средней Азии», — отметил собеседник.

Примеры русофобии в Средней Азии

Недавно стало известно, что националисты проводят в Казахстане «языковые рейды». Молодые люди проверяют магазины и оценивают, умеют ли сотрудники говорить по-казахски. Если нет, то работников называют гастарбайтерами и выкладывают видео с их участием. Также появилось видео, где пожилую женщину заставили извиняться на камеру за слова о строительстве города русскими.

Тем временем в Киргизии местный житель напал на говорящую по-русски сотрудницу бишкекского торгово-развлекательного центра. Мужчина ударил ее по голове калькулятором, так как ему не понравилось, что женщина говорит на русском языке.

Также стало известно, как в спортивном лагере местные мальчики несколько недель избивали русского сверстника. Ребенок поплатился за свою национальность и вероисповедание.

Что почитать:

— Русских детей снова обидели в Казахстане. Национальность оборачивается против них в ссорах

— «Языковые рейды» — признак новой волны национализма. Казахстан ждет судьба Украины?

— Бытовой национализм в Киргизии и Казахстане назвали старой проблемой. Но Россия больше не будет спускать его с рук