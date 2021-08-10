Националисты в Казахстане заставили русских жителей извиняться на камеру

В Казахстане местные националисты заставляют русских извиняться перед камерой и проводят «языковые рейды» рейды по магазинам. Как сообщил сайт Readovka, такие патрули охватили уже все крупные города страны.

Видео таких рейдов начали появляться на YouTube с марта этого года. На них активисты проверяют крупные магазины и даже государственные службы. Они смотрят, всюду ли этикетки в магазинах переведены на казахский, а также просят продавцов и госслужащих ответить им на казахском языке.

Потом в интернете появляются видео, в заголовках которых указано: в таком-то городе русский «гастарбайтер» отказывается говорить на государственном языке. В комментариях всех русских призывают активно учить казахский язык или убираться обратно в Россию. Хотя в Казахстане два государственных языка, в том числе и русский.

Большая перепалка произошла в начале июля в Актау. Там пожилая жительница напомнила националистам, что этот город когда-то строили русские. Уже через неделю на YouTube появилось видео, на котором женщина, грустно опустив голову, извиняется за свои слова.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что, если в Донбассе начнется геноцид, наша страна защитит русских.