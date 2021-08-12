Организатор «языковых рейдов» в Казахстане заявил об обиде на русских. Якобы они пренебрежительно относятся к своим же соотечественникам: таджикам, казахам и так далее. Патрули, по его словам, созданы для поддержки тех, кто не владеет русским. Политологи же уверены, что защищать казахский язык путем нападения на русский странно. В этом усмотрели политический тренд.

Аудиозапись разговора организатора националистических акций в Казахстане Куата Ахметова с журналистами опубликовали в Telegram-канале RT.

«У вас общество высокомерное. У вас синдром „Равшана и Джамшута“, вы оскорбляете таджиков, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома. Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю откуда. <...> Казахи знают русский язык, но приходят и казахи, которые не владеют русским языком, они хотят, чтобы у себя дома их обслужили на казахском языке», — заявил Ахметов.

Так он объяснил рейды, в рамках которых проверяют магазины и оценивают, умеют ли сотрудники говорить по-казахски. Если нет, то работников называют гастарбайтерами и выкладывают видео с их участием в Сеть.

Был даже случай, когда пожилую женщину заставили извиняться на камеру. Дело в том, что жительница Актау напомнила националистам, что этот город когда-то строили русские. И буквально через неделю на YouTube появился ролик, где она же, опустив голову, извиняется за сказанное.

Защита за счет нападения на русский

Сейчас случаи притеснения русских в Казахстане не массовые, но многочисленные. Об этом в разговоре с «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Это уже не является абсолютно исключительным [явлением], но еще не является тотальным. Они не борются против русского языка, они защищают тех, кто владеет казахским. А защита состоит в том, чтобы терроризировать тех, кто говорит на русском Дмитрий Журавлев.

Эксперт назвал подобную идеологию странной. По его мнению, если бы говорящие исключительно на казахском покупали много товара, все магазины давно перешли бы на этот язык с экономической точки зрения. Ведь главное для любого бизнеса — это прибыль.

«Дело в том, что эти так называемые борцы борются в основном за деревню. Городские прекрасно владеют русским языком. Для них этот вопрос может быть вопросом идеологии, но не вопросом выживания. Вопросом выживания исключительность казахского языка может служить лишь для низших слоев общества», — пояснил Журавлев.

Тренд на национализм

Очередная волна национализма по отношению к русским в Казахстане началась недавно. До этого долгие годы все было относительно спокойно. Нынешняя ситуация связана с политикой. Об этом в разговоре с «360» рассказал директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов.

Несколько месяцев назад были приняты решения по поводу переименования населенных пунктов и улиц. <…> Это все меняется на казахские наименования. Вполне возможно, что это взаимосвязанные вещи — усиление казахской национальной идентичности в рамках государственности Максим Вилисов.

Он напомнил, что на протяжении двух десятилетий власти Казахстана старались выстраивать достаточно сбалансированную политику, которая была направлена на формирование единой идентичности, не связанной с этнической принадлежностью. Теперь же идет подъем казахского этнического национализма.

«Это все находится в тренде других стран постсоветского пространства, таких как Украина, где все эти события были, Белоруссия в том числе. Везде идет подъем национализма титульных народов. В этих трех случаях страдают русскоязычные. <…> Долгосрочный тренд именно такой. Для этого просто требуется несколько поколений», — заключил Вилисов.