Бытовой национализм в Киргизии и Казахстане назвали старой проблемой. Но Россия больше не будет спускать его с рук

Милиция Киргизии возбудила дело против напавшего на девушку. Местному жителю не понравилось, что девушка говорила по-русски. Это не первый случай, когда русские страдают из-за национальности в Центральной Азии. Схожие проблемы есть и в Казахстане. Эксперты выразили уверенность в том, что сносить молча бытовой национализм уже невозможно.

Притеснение русских в Киргизии и Казахстане

В Киргизии местный житель напал на говорящую по-русски сотрудницу бишкекского торгово-развлекательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района киргизской столицы. После нападения возбудили дело по статье 266 «Хулиганство» Уголовного кодекса Киргизии.

«Заявление от гражданки У. В. поступило 2 августа. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в одном из торговых центров в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки взял в руки калькулятор и ударил ее по голове», — процитировали сообщение пресс-службы в ТАСС.

Личность мужчины установили. Правда, его данные не разглашают. Известно лишь, что нападавшему 29 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В УВД также отметили, что вынесено постановление о проведении судебно-лингвистической экспертизы. После заключения будет решен вопрос о переквалификации досудебного производства.

В ситуацию вмешалась и Госдума. Там подготовят обращение к спикеру парламента Киргизии с просьбой лично проконтролировать ситуацию с нападением, написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — подчеркнул Володин.

Случай действительно не первый. Ранее стало известно, как в спортивном лагере киргизские мальчики несколько недель избивали русского сверстника. Ребенок поплатился за свою национальность и вероисповедание. Взрослые же закрывали глаза на происходящее.

Кроме того, недавно стало известно, что националисты проводят языковые рейды в Казахстане. Они проверяют магазины и оценивают, умеют ли сотрудники говорить по-казахски. Если нет, то работников называют гастарбайтерами и выкладывают видео с их участием в Сеть. В интернете, например, появилось видео, где пожилую женщину заставили извиняться на камеру за слова о строительстве города русскими.

Бытовой национализм

Такая ситуация длится уже очень давно. Просто внимание к ней начали привлекать особенно активно именно сейчас. Об этом в беседе с «360» рассказал руководитель отдела Центральной Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Год назад, пять лет назад, 20 лет назад было то же самое. Просто не обращали внимания на подобное проявление бытового национализма. Привлекать внимание начали сейчас, потому что поменялись времена. Теперь молча сносить и терпеть <…> уже глупо и не представляется возможным Андрей Грозин.

Поведение националистов собеседник «360» назвал диким. По его мнению, они приковывают внимание, потому что такие моменты нельзя оставлять без внимания. Иначе калькулятор может смениться режущим предметом.

«Это вопрос профилактики. Необходимо такого рода людей останавливать на ранних подступах, не позволяя им в своей, мягко говоря, глупости доходить до нарушений закона. <…> Раньше Россия не обращала на это внимания. Мы спускали русофобские действия и заявления», — пояснил Грозин.

Сейчас, по его мнению, стало понятно, что бытовой национализм может создавать серьезные геополитические проблемы, как это произошло с Украиной. Именно поэтому на подобных моментах стали заострять внимание. Власти пытаются предупредить возможные рецидивы, с которыми Россия может столкнуться через 10–15 лет, если не обращать на них внимание. При этом собеседник отметил, что в Киргизии и Казахстане есть разные люди. И защищал русскую девушку, на которую напал местный, тоже киргиз.

Новая проблема?

Несколько иного мнения придерживается другой собеседник «360» — научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он уверен, что сначала в Киргизии и Казахстане не было национализма, проблема довольно новая.

«Именно вначале Казахстан и Киргизия как раз были самыми лояльными по отношению к русским республиками Азии. На уровне государственной политики Казахстан стоял и, можно сказать, стоит на этом и по сей день. Но формируется национальное государство. <…> И это в некотором смысле естественный процесс», — пояснил Журавлев.

По его словам, любая титульная нация на бытовом уровне стремится к национальной культуре. Тем временем Казахстан и Киргизия стали странами буквально на глазах современной молодежи. И таким государствам часто надо доказать собственную самостоятельность. Национализм — один из способов это сделать.

«Мы — бывшая метрополия для них. Мы очень много сделали, они это понимают, по крайней мере на уровне государственного аппарата, но доказать свою состоятельность по отношению к русским надо», — отметил собеседник.

При этом Грозин подчеркнул, что, по официальной статистике, в Казахстане самая большая русская диаспора. Это не многим менее трех миллионов человек. В Узбекистане — чуть менее миллиона.