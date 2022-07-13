Рука помощи борцам с американским империализмом. В мотивах КНДР признать ДНР есть скрытый смысл

Корейская Народно-Демократическая Республика признала ДНР и ЛНР. Так страна хочет выказать поддержку России и Донбассу в борьбе с США. Однако утилитарную пользу такой шаг Северной Кореи может принести только в отдаленном будущем — пока странам нечего предложить друг другу.

В среду 13 июля Северная Корея заявила о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом посол КНДР в России Си Хон Чхоль заявил во время встречи с послом ДНР в России Ольгой Макеевой. Дипломат вручил коллеге соответствующий документ с решением правительства Северной Кореи.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что этот шаг КНДР очень важен для республик Донбасса, так как помогает укрепить их международный статус и государственность.

«Это еще одна победа нашей дипломатии. Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Поддержка в борьбе с США

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил «360», что такой шаг со стороны КНДР не удивителен, так как страна последовательно проводит политику противостояния с США. А признанием независимости республик Донбасса также подчеркивает и свою независимость в принятии внешнеполитических решений.

«Северная Корея демонстрирует свою независимую внешнюю политику, противопоставляет ее политике Соединенных Штатов и проамериканского блока. Если Соединенные Штаты проводят одну линию, КНДР будет проводить прямо противоположную», — сказал он.

Политолог и публицист Леонид Крутаков согласился с тем, что Северная Корея исторически позиционирует себя как «один из оплотов борьбы с американскими империализмом», а также с американской моделью будущего.

Это такая рука поддержки от Северной Кореи государствам, борющимся за свою независимость. КНДР рассматривает ЛНР и ДНР как государства, воюющие против американского империализма, и протягивает им таким образом руку помощи Дмитрий Солонников.

У КНДР с США есть личные счеты: Северная Корея считает себя наследницей единой Кореи, а власть Южной Кореи — марионеточным режимом, которым управляют из Штатов. А потому, по мнению политолога, КНДР готова поддерживать тех, кто также противостоит США.

Отдаленная выгода

Леонид Крутаков уверен, что своим признанием ЛНР и ДНР Северная Корея также пытается заручиться большей поддержкой со стороны России, так как в будущем хочет воссоединиться с Южной Кореей на своих условиях, без навязанного США режима.

«То, что Россия приостановила приближение американской зоны общей нормы на Восток, для Кореи серьезное событие. Для них признание Донецкой и Луганской республик всего лишь означает солидарность с действиями России, в данном случае против американцев», — подчеркнул политолог.

Одна из целей Северной Кореи, по мнению востоковеда Алексея Маслова, состоит в увеличении и усилении контактов с Россией. И признание независимости республик Донбасса может в перспективе помочь странам сблизиться. Однако в краткосрочной перспективе, по мнению эксперта, Россия не будет резко менять свою политику в отношении КНДР.

«Я не исключаю, что в Северной Корее рассчитывают на то, что из-за происходящей ситуации в мире Россия, а возможно и Китай выступят с резкими заявлениями о необходимости отмены санкций. Северная Корея показывает, что она готова сама делать какие-то шаги навстречу. С точки зрения политики для КНДР это очень сильный шаг», — подчеркнул Маслов.

Однако прямой утилитарной выгоды ни для Северной Кореи, ни для ЛНР и ДНР в обозримом будущем не будет, уверен эксперт.

Северная Корея нуждается в нескольких вещах: в технологиях, которые вряд ли пойдут через ЛДНР; в поставках продуктов питания, что по логистике абсолютно невыгодно, а также в облегчении своего экспорта. Но там прежде всего уголь — вряд ли в Луганске и Донецке нужен северокорейский уголь Алексей Маслов.

Тем не менее долгосрочная перспектива сотрудничества, по мнению Дмитрия Солонникова, все же есть. После установления мира в Донбассе ДНР и ЛНР смогут обмениваться с Северной Кореей кадрами, запустить программы по совместным научным исследованиям, туризму и другим направлениям деятельности. Такие отношения будут выгодны обеим сторонам.

«А пока это чисто политический шаг, важный для международной арены, а не для экономики и социальной жизни», — заключил Солонников.