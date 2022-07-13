КНДР признала Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его мнению, это событие послужит основой для развития экономических отношений ДНР с Корейской Народно-Демократической Республикой. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий этих государств.

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — подчеркнул Пушилин.

Он поблагодарил народ КНДР за «весомую поддержку жителей Донбасса» и выразил уверенность в том, что две республики ожидает «активное и плодотворное сотрудничество».

Накануне глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика провела несколько рабочих встреч с Северной Кореей о признании республики Донбасса.

В конце июня признать ДНР также решила Сирия. Сейчас Донецкая Народная Республика активно налаживает с ней контакты.