Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Они выступили против усиления ограничительных мер в Совбезе ООН.

В американской резолюции предлагалось ужесточить санкции против КНДР. В документе отмечалось, что Совбез самым решительным образом осуждает запуск баллистических ракет 24 марта. США сослались на текст резолюции от 2017 года, где за подобные испытания ракет предполагалось принять меры для дальнейшего ограничения экспорта нефти в КНДР.

Авторы нынешнего документа предложили сократить объем допустимой поставки сырой нефти до трех миллионов баррелей. До этого Совбез ООН разрешал поставлять КНДР в течение года четыре миллиона баррелей сырой нефти.

Еще в тексте говорилось, что все члены ООН должны прекратить поставлять КНДР табачные изделия. Также запрещалось покупать у страны услуги, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.

Принятие резолюции поддержали 13 членов Совбеза ООН. Россия и Китай высказались против ужесточения санкций.