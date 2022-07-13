Позитивный шаг закрытой страны. Историк объяснил, что принесет признание Северной Кореи ДНР

Признание Северной Кореей независимости ДНР вряд ли серьезно повлияет на ход конфликта на Украине, рассказал «360» военный историк Юрий Кнутов. Он отметил, что решение северокорейских политиков положительно скажется на развитие отношений двух государств.

Кнутов подчеркнул, что КНДР является закрытой страной, поэтому рассчитывает на собственные силы. Историк усомнился в том, что Северная Корея как-то сможет помочь ДНР, но установить торговые связи сможет. Он добавил, что северокорейские власти заинтересованы в этом, учитывая введенные против нее санкции.

На мой взгляд, это будет такой шаг позитивный, и он пойдет на пользу и одной, и второй стороне Юрий Кнутов военный историк.

О признании ДНР Северной Кореей сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он назвал этот факт победой дипломатии.