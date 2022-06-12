Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил РФ с Днем России и выразил ей полную поддержку. Слова высшего руководителя КНДР привело агентство Yonhap.

«Российский народ в осуществлении благородного и справедливого дела защиты безопасности и достоинства своей страны достиг больших успехов. Народ Кореи выражает ему полное одобрение и поддержку», — заявил Ким Чен Ын в послании президенту Владимиру Путину.

Северокорейский лидер выразил уверенность в том, что дружественные отношения будут и впредь укрепляться во всех сферах, в том числе в защите международной справедливости и обеспечения глобальной безопасности.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил КНДР о «решительном ответе» в случае начала испытаний ядерного оружия.