«Мы очень рады его принять». Рудковская позвала Навального в гости после ролика о Конституции

Саша Плющенко вместе с родителями снялся в ролике про голосование по Конституции. Это не понравилось основателю ФБК Алексею Навальному. «360» пообщался с Яной Рудковской, чтобы понять, почему ее семилетний сын привлекает такое внимание. Самого оппозиционера звездная семья готова принять у себя дома.

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко опубликовал ролик со своей семьей в Instagram. По сценарию, мальчик рассматривал глобус и узнал от мамы, что все права жителей России записаны в Конституции.

Видео собрало более 11 тысяч лайков. И, по словам Рудковской, комментарии были практически все положительными, пока на публикацию не обратил внимание Алексей Навальный.

«Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители», — написал оппозиционер в Instagram, а потом приложил скрин видео в сторис, обратив внимание на комментарии.

Евгений Плющенко в ответ предложил Навальному встретиться и поговорить по-мужски.

«Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить! Надеюсь, не зассышь?» — написал спортсмен.

Пока же их общение происходит через сторис в Instagram.

Источник: Instagram

«Трогать детей и семью — это некрасиво»

«360» связался с матерью Саши Плющенко и публикует ее развернутый ответ Навальному. Яна Рудковская:

«У Евгения были на 90% хорошие комментарии, пока Алексей не выставил у себя в сторис. Что, он не знал, что Евгений Плющенко поддерживает президента уже много лет и что он два срока доверенное лицо Владимира Владимировича, он этого не знал?

Евгений высказал свою позицию: у каждого своя позиция. У Навального своя позиция, у Плющенко своя. Кто сказал, что позиция Навального правильная, а Плющенко нет? Евгений никогда не разделял позицию оппозиционеров, никогда. Вместо хождения по митингам и демагогии человек завоевывал медали для страны, и в течение 16 лет в честь его побед поднимался российский флаг.

Поэтому в демократическом государстве каждый имеет право высказать свою позицию. Если она не устраивает Навального, это его проблемы. Меня тоже не устраивает много в его разговорах, однако же я не прошу свою армию поклонников слать ему негатив, думаю, желающих было бы немало. Трогать детей и семью — это некрасиво, неважно кому! Тут все с ним ясно — ему интересно большое имя и хайп.

Алексей уже нарвался на истории с оскорблением ветерана даже. Что это за вседозволенность такая? Публичные обвинения в адрес нашей семьи — это хайп все-таки весьма опасный: лед скользкий, вы уже не раз подскользнулись!»

Приглашение в гости

После публикации Навального комментарии под роликом действительно стали по большей части негативными, некоторые даже агрессивными. При этом родители Саши Плющенко не понимают, зачем было устраивать скандал, и готовы ответить на все вопросы. Рудковская и вовсе пригласила Навального домой.

Я считаю, что это наше решение, наше дело, за кого мы голосуем и что считаем. Если Алексея чем-то не устраивает позиция моего мужа, мой муж открыт к диалогу. Мы очень рады его принять даже у себя дома, пусть приходит Яна Рудковская.

Плющенко и Рудковская призывают Навального присмотреться к своим детям. Фигурист в Instagram опубликовал скрин новости о том, что дочь Навального уезжает учиться в Стэнфордский университет. Плющенко задался вопросом, не используются ли для обучения взносы.

Травля Саши

К травле семьи подключился и Aviasales. Он предложил Гном Гномычу (так называют Сашу Плющенко) моргнуть два раза, а за это получить билет в любую точку мира.

Рудковская уверена, что вся эта ситуация еще раз говорит о необходимости закона о защите детей от публикаций в СМИ. В первый раз речь об этом возникла, когда в СМИ появилась информация, что сын Рудковской и Плющенко страдает синдромом Аспергера. Родителей мальчика возмутила статья. Они заявили, что Саша здоров, и потребовали от СМИ извинений.

«Должны быть поправки в закон о том, чтобы без разрешения родителей ни одно СМИ (а блогер тоже считается как СМИ) не имело права выставлять фотографии и писать про ребенка», — отметила Рудковская.

По ее мнению, штраф должен начинаться от пяти миллионов рублей. Тогда это заставит издания и блогеров думать, прежде чем публиковать фотографии и слухи.

Пока же Евгений Плющенко тренируется и готовится к потенциальной встрече с Навальным. Рудковская в своем Telegram-канале отметила, что ставит на мужа и что поединок вызвал бы не меньше внимания, чем бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.