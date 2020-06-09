«Не понимает, за что»: ветерану Великой Отечественной войны стало плохо после оскорблений Навального

Ветеран Великой Отечественной войны, 93-летний Игнат Артеменко решил поддержать голосование о поправках в Конституцию. Он снялся в ролике и вместе с другими россиянами объяснил важность этого события. Позже блогер Алексей Навальный назвал всех участников видео «предателями». Из-за этого у пенсионера начались проблемы с сердцем.

Накануне соседи по даче рассказали фронтовику о том, как его назвали в Сети. В итоге у ветерана начались проблемы с сердцем. Об этом «360» рассказал внук героя войны Игорь Колесников.

По его словам, от деда слова блогера скрывали. Но соседи по даче пришли посочувствовать 93-летнему ветерану и решили выразить свою поддержку.

«Просто поделились, как с соседом. К нему все хорошо относятся и сопереживать пришли. Когда он узнал об оскорблении, ему стало плохо с сердцем», — рассказал молодой человек.

Игорь Колесников пояснил, что приехавший врач предложил положить ветерана в больницу, но родные отказались, так как есть риск заражения коронавирусом.

Не привык человек, чтобы его оскорбляли. Тем более по такой теме, что он предатель. Он не понимает почему, за что и как Игорь Колесников Внук ветерана.

Сейчас состояние фронтовика уже стабилизировалось, но просто так оставлять эту историю внук не хочет. На вопрос о том, намерен ли он решать вопрос об оскорблении в судебном порядке, внук фронтовика ответил утвердительно.

Ранее Игорь Колесников на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео, из квартиры, где он сидит возле кровати своего дедушки.

«Мы этого так не оставим, мы будем защищать твою честь. Мы ее отстоим и все твои подвиги забыты не будут. Мы это сделаем», — пообещал молодой человек.

Также через социальную сеть внук ветерана призвал МВД, Прокуратуру и Следственный Комитет обратить внимание на всю ситуацию и отреагировать на слова интернет-деятеля.Он пояснил, что оскорбление героя войны в год 75-летия Победы со стороны блогера не замечать нельзя.