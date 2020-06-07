«Вся страна очень рада за вас!» Porsche Плющенко разозлил россиян

Фигурист Евгений Плющенко поделился в соцсетях фото рядом с красным Porsche, подписав снимок: «Мой цвет настроения — красный». Многих подписчиков это разозлило. Были и те, кто считает, что спортсмен заслуживает такой автомобиль.

Некоторые подписчики Плющенко обвинили его в непатриотичности, потому что снимки сделаны в Нью-Йорке, хотя сам фигурист не отмечал геолокацию и отметил именно российский салон Porsche.

«Вся страна очень рада за вас! Хоть у вас все так благополучно!» — заметила пользовательница irinaak70.

Другие заметили, что этот пост, скорее всего, рекламный, поэтому не стоит нападать на фигуриста.

Поклонники Плющенко встали на его защиту.

«Противно читать завистливые комментарии. Как бы ни относиться к человеку, он бабло не украл, а своим раздолбанным позвоночником заработал», — написала hvejya.

«Трудовые, сам заработал, здоровья!!!» — отметили другие подписчики.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион в 2006 году и на домашних Играх в Сочи 2014 года. На его счету две серебряные медали Олимпиады. Сейчас он тренирует молодых спортсменов, например Александру Турусову. Из-за ее перехода в команду Плющенко разгорелся целый скандал.