О диагнозе издание узнало от анонимного источника, которому рассказал о нем знакомый врач-дефектолог. Эта болезнь якобы проявляется в странном выражении лица и «специфическом» взгляде мальчика, а также в его поведении. По словам источника издания, ребенок имеет трудности в социальном взаимодействии, постоянно истерит и зацикливается на одних и тех же занятиях. Синдром Аспергера обнаружили у знаменитой активистки Греты Тунберг, которая борется за спасение экологии.

Евгений Плющенко опроверг все домыслы издания и заявил, что его сын не имеет никаких психических расстройств. Олимпийский чемпион отметил, что обязательно рассказал бы как своему сыну, так и остальным людям о его «особенном заболевании», если бы оно действительно было, а не ждал бы, пока это сделает «подметный журнальчик». Фигурист подчеркнул, что его семья постоянно помогает фонду «Обнаженные сердца», который поддерживает детей с особенностями развития.

Клевету в адрес Саши Евгений Плющенко не собирается просто так оставлять. Он назвал это «вопросом жизни» своего сына и заявил, что планирует довести дело до суда и наказать «виновных лжецов».

Вы позорите журналистику, учитывая, что ваша утка переводится на другие языки, поскольку наш Саша, каким бы маленьким Гном Гномычем ни был, известен не только как сын знаменитых родителей, но и как ребенок, катающийся в крупнейших мировых шоу Евгений Плющенко.

Фигурист подчеркнул, что не примет извинений от журнала по нескольким причинам. Во-первых, время для прощения уже прошло — когда семья олимпийского чемпиона по-хорошему обратилась к изданию и попросила разобраться в ситуации, но их проигнорировали. Во-вторых, Плющенко не верит в искренность извинений, которые журнал в итоге принес.

«Якобы извиняясь, вы до сих пор даже не подумали снять свою лживую публикацию. Позор и бесчестие», — заявил он.

Плющенко заявил, что будет требовать для издания «справедливое возмездие и наказание» сразу в двух судах — России и Страсбурга.