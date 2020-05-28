«Хочу быть фигуристом олимпийским. Хочу обыграть своего папу, хочу стать популярнее своего папы», — сказал ребенок и назвал Плющенко своим кумиром.

Он добавил, что хочет пройти пять Олимпиад и завоевать пять золотых медалей. По его словам, это возможно.

В начале мая Плющенко опроверг слухи о том, что Гном Гномыч страдает психическим заболеванием. Он пообещал подать в суд на издание, которое опубликовало недостоверную информацию.

«Вы позорите журналистику, учитывая, что ваша утка переводится на другие языки, поскольку наш Саша, каким бы маленьким Гном Гномычем ни был, известен не только как сын знаменитых родителей, но и как ребенок, катающийся в крупнейших мировых шоу», — обозначил спортсмен.

Он подчеркнул, что не примет извинений от издания и будет требовать «справедливое возмездие и наказание» в судах России и Страсбурга.