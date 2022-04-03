Розовый бизнес. Как агроном создала садовые центры по всему Подмосковью
Любовь к растениям и поддержка близких помогли стеснительной отличнице начать свое дело. Сегодня садовые центры и питомники Екатерины Косолаповой расположены по всему Подмосковью. В онлайн-школу с удовольствием записываются ученики на курс по ландшафтному дизайну. Предпринимательница руководит бизнес-клубом в родном Дмитрове и состоит в подмосковном отделении Союза женщин России.
Родители помогли найти любимое дело
Все началось в детстве. Родители — кандидаты наук, выпускники Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева — смогли заразить детей своим интересом к миру растений, показать волшебство природы. После школьного последнего звонка Екатерина Косолапова вслед за старшей сестрой продолжила династию тимирязевцев и пошла учиться на агронома.
«Вы знаете, когда растешь в атмосфере любви к растениям, ко всему живому, к природе, когда на твоих глазах растет маленький семейный питомник с удивительной коллекцией необыкновенных растений, когда из маленького черенка или семечка появляется красивое родословное древо — я думаю, что это любовь на всю жизнь. Это предназначение», — признавалась Екатерина Косолапова.
Получив диплом, она пошла работать агрономом в садовый центр. Потом выпускницу сельскохозяйственной академии пригласили в тепличный комплекс «Подосинки», который только запускали. Вместе со своими молодыми коллегами Косолапова сажала очень красивые сорта роз, которые потом срезали для букетов.
Звездному часу помог случай
Екатерина Косолапова несколько лет работала по найму и все чаще задумывалась о том, что стоит открыть свое дело. Тем более молодой агроном успела выучиться ландшафтному дизайну в МГУЛ. Когда на первой консультации по новой специальности она начала рассказывать заказчикам о проекте, те посоветовали девушке открыть свой бизнес.
«Вы знаете, наверное, это был знак небес. Мои клиенты настолько воодушевились моим рассказом, когда я им рассказывала о проекте и показывала свою концепцию, что они сказали: „Слушайте, у вас настолько горят глаза, наверное, вам просто точно надо стать предпринимателем“. Наверное, это был тот самый звездный час, когда я поняла, что да — я смогу!» — вспоминала Екатерина Косолапова.
На помощь пришли отец, брат и муж. Так, в 2009 году на улице Внуковской в Дмитрове открылся маленький, 50 квадратных метров, магазин, где продавали садовые инструменты, удобрения и семена. Начинающим предпринимателям повезло — им сделали заказ на озеленение усадьбы XVIII века Знаменское-Раек, которая находится в Тверской области. Гонорар в 300 тысяч рублей стал стартовым капиталом.
«Клиентов становилось все больше. Люди, любящие наш магазин, говорили о том, что становится тесно. И мы поняли, что пришло время устраивать открытые торговые площадки с продажей растений для улицы. Так появилась наша первая площадка в Яхроме, ее площадь около 10 соток. А дальше в 2015 году был открыт питомник площадью более пяти гектаров», — рассказала бизнес-леди.
Помощь семьи
Предпринимательство не помешало Екатерине Косолаповой создать крепкую семью и вместе с мужем вырастить трех сыновей и дочь. Старшему сыну исполнился 21 год, и он наотрез отказался продолжать семейную традицию и заниматься растениями. Тем не менее он тоже занят в семейном бизнесе.
«Я считаю, что каждый ребенок вправе сам выбрать свое направление. Когда он учился в школе, он говорил, что не будет работать в нашей отрасли — это слишком трудоемко: „Мам, у тебя нет никаких выходных, ты работаешь день и ночь, в любую погоду!“. Но вот так сложилось, что теперь он у меня блистательный маркетолог. Я просто не представляю, как я без своей правой руки работала раньше», — рассказывала Екатерина Косолапова.
В их семье не бывает конфликтов, однако случаются ситуации, когда происходит недопонимание. Но и в такие моменты никто не держит камень за пазухой — все, что есть, говорят друг другу в глаза, стараются разобраться и найти компромисс.
Косолапова не скрывает своей формулы успеха. Это постоянное саморазвитие и обучение, обязательно команда мечты, конечно же, позитивный нетворкинг и сильное окружение. А главное — любовь к делу своей жизни.
Время помогать тем, кто рядом
Семейный бизнес стал крепкой компанией, которая не только заняла ведущее место в «зеленом» бизнесе Подмосковья, но и радовала земляков, активно участвуя в жизни своего округа: озеленяла парки, разбивала и оформляла клумбы. А компания «Мастера Сада» тем временем переросла в классический садовый центр с детской площадкой, мини-кофейней и небольшим бассейном с рыбками. Не так давно Екатерина Косолапова решила открыть свою онлайн-школу, где преподает ландшафтный дизайн.
«Каждый предприниматель в своей жизни проходит такой этап, когда ты понимаешь, что пришла пора делиться своими знаниями, своим опытом. Это такое наставничество с душой. Это было непросто — я очень стеснительный человек. Но, наверное, именно любовь и тяга к растениям показала, что если я хочу проявить себя как эксперта, я должна преодолеть свой страх публичности», — призналась Косолапова.
Получилось настолько успешно, что сейчас хозяйка «зеленой» компании проводит тренинги по позитивному нетворкингу. Как глава бизнес-клуба Дмитрова и представитель отделения Союза женщин России, она объединяет более 170 активных деловых леди. Знания по саморазвитию и предпринимательству зажигают и дают прекрасный результат — классные партнерские программы и коллаборации.
«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на YouTube. Участницы проекта состоят в подмосковном отделении Союза женщин России и сообществе «Нежный бизнес».