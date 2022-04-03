Розовый бизнес. Как агроном создала садовые центры по всему Подмосковью

Любовь к растениям и поддержка близких помогли стеснительной отличнице начать свое дело. Сегодня садовые центры и питомники Екатерины Косолаповой расположены по всему Подмосковью. В онлайн-школу с удовольствием записываются ученики на курс по ландшафтному дизайну. Предпринимательница руководит бизнес-клубом в родном Дмитрове и состоит в подмосковном отделении Союза женщин России.

Родители помогли найти любимое дело

Все началось в детстве. Родители — кандидаты наук, выпускники Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева — смогли заразить детей своим интересом к миру растений, показать волшебство природы. После школьного последнего звонка Екатерина Косолапова вслед за старшей сестрой продолжила династию тимирязевцев и пошла учиться на агронома.

«Вы знаете, когда растешь в атмосфере любви к растениям, ко всему живому, к природе, когда на твоих глазах растет маленький семейный питомник с удивительной коллекцией необыкновенных растений, когда из маленького черенка или семечка появляется красивое родословное древо — я думаю, что это любовь на всю жизнь. Это предназначение», — признавалась Екатерина Косолапова.

Получив диплом, она пошла работать агрономом в садовый центр. Потом выпускницу сельскохозяйственной академии пригласили в тепличный комплекс «Подосинки», который только запускали. Вместе со своими молодыми коллегами Косолапова сажала очень красивые сорта роз, которые потом срезали для букетов.

Источник фото: телеканал «360»

Звездному часу помог случай

Екатерина Косолапова несколько лет работала по найму и все чаще задумывалась о том, что стоит открыть свое дело. Тем более молодой агроном успела выучиться ландшафтному дизайну в МГУЛ. Когда на первой консультации по новой специальности она начала рассказывать заказчикам о проекте, те посоветовали девушке открыть свой бизнес.

«Вы знаете, наверное, это был знак небес. Мои клиенты настолько воодушевились моим рассказом, когда я им рассказывала о проекте и показывала свою концепцию, что они сказали: „Слушайте, у вас настолько горят глаза, наверное, вам просто точно надо стать предпринимателем“. Наверное, это был тот самый звездный час, когда я поняла, что да — я смогу!» — вспоминала Екатерина Косолапова.

На помощь пришли отец, брат и муж. Так, в 2009 году на улице Внуковской в Дмитрове открылся маленький, 50 квадратных метров, магазин, где продавали садовые инструменты, удобрения и семена. Начинающим предпринимателям повезло — им сделали заказ на озеленение усадьбы XVIII века Знаменское-Раек, которая находится в Тверской области. Гонорар в 300 тысяч рублей стал стартовым капиталом.

«Клиентов становилось все больше. Люди, любящие наш магазин, говорили о том, что становится тесно. И мы поняли, что пришло время устраивать открытые торговые площадки с продажей растений для улицы. Так появилась наша первая площадка в Яхроме, ее площадь около 10 соток. А дальше в 2015 году был открыт питомник площадью более пяти гектаров», — рассказала бизнес-леди.

Источник фото: телеканал «360»

Помощь семьи

Предпринимательство не помешало Екатерине Косолаповой создать крепкую семью и вместе с мужем вырастить трех сыновей и дочь. Старшему сыну исполнился 21 год, и он наотрез отказался продолжать семейную традицию и заниматься растениями. Тем не менее он тоже занят в семейном бизнесе.

«Я считаю, что каждый ребенок вправе сам выбрать свое направление. Когда он учился в школе, он говорил, что не будет работать в нашей отрасли — это слишком трудоемко: „Мам, у тебя нет никаких выходных, ты работаешь день и ночь, в любую погоду!“. Но вот так сложилось, что теперь он у меня блистательный маркетолог. Я просто не представляю, как я без своей правой руки работала раньше», — рассказывала Екатерина Косолапова.

В их семье не бывает конфликтов, однако случаются ситуации, когда происходит недопонимание. Но и в такие моменты никто не держит камень за пазухой — все, что есть, говорят друг другу в глаза, стараются разобраться и найти компромисс.

Косолапова не скрывает своей формулы успеха. Это постоянное саморазвитие и обучение, обязательно команда мечты, конечно же, позитивный нетворкинг и сильное окружение. А главное — любовь к делу своей жизни.

Источник фото: телеканал «360»

Время помогать тем, кто рядом

Семейный бизнес стал крепкой компанией, которая не только заняла ведущее место в «зеленом» бизнесе Подмосковья, но и радовала земляков, активно участвуя в жизни своего округа: озеленяла парки, разбивала и оформляла клумбы. А компания «Мастера Сада» тем временем переросла в классический садовый центр с детской площадкой, мини-кофейней и небольшим бассейном с рыбками. Не так давно Екатерина Косолапова решила открыть свою онлайн-школу, где преподает ландшафтный дизайн.

«Каждый предприниматель в своей жизни проходит такой этап, когда ты понимаешь, что пришла пора делиться своими знаниями, своим опытом. Это такое наставничество с душой. Это было непросто — я очень стеснительный человек. Но, наверное, именно любовь и тяга к растениям показала, что если я хочу проявить себя как эксперта, я должна преодолеть свой страх публичности», — призналась Косолапова.

Источник фото: телеканал «360»

Получилось настолько успешно, что сейчас хозяйка «зеленой» компании проводит тренинги по позитивному нетворкингу. Как глава бизнес-клуба Дмитрова и представитель отделения Союза женщин России, она объединяет более 170 активных деловых леди. Знания по саморазвитию и предпринимательству зажигают и дают прекрасный результат — классные партнерские программы и коллаборации.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на YouTube. Участницы проекта состоят в подмосковном отделении Союза женщин России и сообществе «Нежный бизнес».