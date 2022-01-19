Союз женщин России борется с неравенством уже 80 лет. Что нужно о нем знать

С каждым годом женщины по всему миру становятся все более вовлеченными в бизнес, политику и социальные структуры. РФ в данном вопросе не отстает от других стран, а большую роль в этом играет Союз женщин России, чьи филиалы представлены в 85 регионах страны. СЖР сотрудничает с 62 общественными организациями и помогает десяткам женщин продвигаться вперед по карьерной лестнице.

Что такое Союз женщин России

История СЖР началась 7 сентября 1941 года, когда был создан Антифашистский комитет. Его задачей было объединить всех женщин против фашистов и их агрессии. В тот же день участницы комитета вышли на антифашистский митинг и призвали женщин по всему миру присоединиться к ним. После этого волна протестов охватила многие города СССР. В одном только Сталинграде прошло 285 митингов, в общей сумме собравших 36 тысяч женщин.

Когда война закончилась, комитет не перестал существовать, а поставил перед собой новые цели — борьба за мир, сокращение вооружения и уничтожение, а также запрет производства атомных бомб. Участницы комитета стремились увеличить вовлеченность женщин в экономику и политику страны.

В 1956 году Антифашистский комитет был переименован в Комитет советских женщин. Уже тогда его участницы налаживали международное сотрудничество с другими женскими организациями по всему миру.

Со сменой политического строя комитету тоже пришлось перетерпеть метаморфозы, и, наконец, в 1990 году появился Союз женщин России. Сейчас он считается главной женской организацией в стране. Его основная цель — это вовлечение женщин во все аспекты жизни РФ. Союз занимается поддержкой молодого бизнеса, организацией социальных программ для малоимущих семей и даже проведением психологических вебинаров.

За годы существования СЖР открыл региональные отделения в 85 субъектах России, через которые и осуществляет свою деятельность, имея как национальные, так и региональные программы. Помимо этого, существуют женсоветы, выполняющие работу на местном уровне. СЖР также сотрудничает с 62 общественными организациями, а среди его участниц много представителей власти.

Проекты Союза женщин России

СЖР включает в себя очень много краткосрочных и долгосрочных программ, но можно выделить семь основных направлений на длительной основе: «Крепкая семья — стабильное государство», «За обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности», «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин», «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «Женщины за возрождение села», «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия», «За мир, международное сотрудничество и дружбу».

Основная задача программы «Женщины за возрождение села» — это обеспечение равных прав и возможностей в разных сферах жизни с устранением дискриминационных барьеров по признаку пола. Создатели программы хотят сделать так, чтобы женщины могли полностью раскрыть свой потенциал.

Программа «За мир, международное сотрудничество и дружбу» нацелена на расширение диалога и партнерства между различными культурами, а также укрепление позиции России за рубежом. Организаторы хотят содействовать формированию позитивного образа России в глазах других стран.

Помимо этого, существует множество краткосрочных и локальных программ. Например, в преддверии учебного года проводилась акция «Собери ребенка в школу». СЖР устраивал сбор гуманитарной помощи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чтобы они могли хорошо подготовиться к новому учебному году.

Союз также вложился в создание интернет-портала «Женщины России». Он должен популяризировать роль женщины.

СЖР регулярно проводит онлайн-трансляции и консультации по таким темам, как женское здоровье, образование, предпринимательство и многое другое. Помимо этого, существует рубрика «Поговори с экспертом», где любой человек может получить одну бесплатную юридическую помощь или консультацию с семейным психологом.

Существует масса программ для детей. Например, «Театр + школа: точки роста» поддерживает и развивает технологии театральной педагогики в образовательных организациях и меняет характер взаимодействия учителя и ученика.

На сайте СЖР можно найти десятки различных программ, затрагивающих практически все аспекты жизни россиян.

Лица Союза женщин России

В Союз женщин России входит 901 121 человек, из которых 7752 являются представителями исполнительной и законодательной власти. Среди них 2420 членов входят в состав Общественных палат, а еще 2236 — в муниципальные общественные советы. Помимо этого, 46 председателей отделений имеют государственные награды, а 28 — ученую степень.

Сейчас председателем СЖР является кандидат политических наук Екатерина Лахова. С 2017 года она входит в Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.

Среди членов союза также замминистра культуры Ольга Ярилова, статс-секретарь заместителя министра здравоохранения Александра Дронова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, депутат Госдумы Ольга Германова и председатель Союза женских организаций Республики Саха Анжелика Андреева.

Яркими представителями Союза женщин России можно также назвать Наталью Лепорскую, которая из учителя биологии стала директором детского дома. Ну или Людмилу Савченкову, которая в своей жизни успела продавать и строительные материалы, и декоративную штукатурку, но сейчас она хозяйка масляной лавки.

Мероприятия Союза женщин России

СЖР регулярно проводит обучающие и социальные мероприятия. Например, 18 января прошел вебинар по теме «Предпринимательство, карьера и эмоциональное выгорание». Его вел психолог, создатель и управляющий партнер психологического проекта «Норма» Олег Леконцев.

В конце декабря СЖР организовал мастер-класс по подготовке к Новому году, который провела Наталья Шумилкина, режиссер-постановщик, сценарист, организатор мероприятий и педагог по мастерству актера.

Тверское отделение организации собирало подарки для 155 жителей дома престарелых в рамках акции «Подари веру в чудо одиноким старикам».

С ноября Союз женщин России также начал серию вебинаров различных тематик в рамках уже вышеупомянутого проекта «Интернет-портал „Женщины России“». Посмотреть видеозаписи вебинаров можно на YouTube-канале организации.

Деятельность СЖР в соцсетях

Союз женщин России ведет довольно активную деятельность в социальных сетях. Самым ярким их проектом можно назвать подкаст «Союзницы». Новый сезон проекта посвящен российским детским писательницам.

«Мы пройдем весь путь — от истоков детской литературы до первых детских писательниц, от дорогих сердцу советских авторов до маршрута, по которому проходит современная книга прежде, чем оказаться на полках магазинов и у нас в руках», — написали авторы проекта.

Подкаст можно прослушать на всех музыкальных платформах.

У СЖР также есть свой YouTube-канал, где публикуются различные интервью и вебинары. Еще союз ведет страницу во «ВКонтакте», где более 6000 подписчиков. Аккаунт также можно найти в Instagram. Страница на Facebook у СЖР тоже есть.

Филиалы СЖР в Москве и Московской области

Филиалы СЖР раскиданы по всей стране, так что присоединиться к нему может любая россиянка. Для того, чтобы это сделать, достаточно зайти на сайт организации и заполнить форму онлайн.

Председателем московского отделения является Людмила Маркина. Она доверенное лицо президента России, сопредседатель Всероссийского движения «Женщины за здоровье нации», член координационного совета Московского регионального отделения Общероссийского народного фронта, а также генеральный директор ОАО «Московский мельничный комбинат № 3».

В декабре отделение Москвы провело несколько важных мероприятий: поздравление ветерана ВОВ Сэды Зеленецской с 100-летним юбилеем, ряд конкурсов для детей и плановое собрание по стратегии на 2022 год.

Председателем отделения Московской области является Екатерина Богдасарова. Она также возглавляет благотворительный фонд «Исток». За последний месяц в Подмосковье тоже был проведен ряд важных мероприятий: сбор помощи социальному приюту «Ной», празднование 95-летия Всесоюзного общества глухих в Люберцах, социальный нетворкинг «Формула успеха» и многое другое.