Как «Нежный бизнес» помогает женщинам-предпринимательницам

Часто бизнес-леди видят как жесткую и одинокую женщину, которая полностью сосредоточена на работе. Но сообщество «Нежный бизнес» ломает этот стереотип. Сейчас движение действует в нескольких городах России и реализует несколько проектов — от бизнес-завтраков до вручения грантов бизнес-леди.

Что такое «Нежный бизнес»

«Нежный бизнес» — это сообщество российских бизнес-леди, которое ломает стереотипы о женщинах в предпринимательстве. Организация доказывает, что появление большего числа предпринимательниц надежно, перспективно и выгодно для экономики России.

«Нежный бизнес» объединяет несколько тысяч предпринимательниц, и их число постоянно увеличивается. Организация тесно сотрудничает с торгово-промышленными палатами в регионах страны и политическими структурами. Участницы одними из первых узнают об изменениях в законодательстве, программах по поддержке бизнеса и мероприятиях с представителями местной администрации.

В сообществе проводится большое количество бизнес-мероприятий — от балов и форумов до бизнес-завтраков. С помощью «Нежного бизнеса» женщины могут найти партнеров и экспертов, которые помогут развить свое дело.

Проекты сообщества «Нежный бизнес»

Среди главных проектов сообщества федеральная премия «Нежный грант». Субсидия поддерживает инициативы женщин в малом, среднем и микробизнесе. Начинающим предпринимательницам не обойтись без мотивации, поддержки на местах, обучения и развития.

Премия позволяет показать лучшие практики малого и микробизнеса, создает условия для общения с успешными спикерами и предпринимателями. Одна из целей — усилить продажи и провести их цифровизацию. «Нежный бизнес» также помогает интегрироваться начинающим предпринимателям с крупным бизнесом, найти точки пересечения и быть полезными крупным предприятиям.

Сообщество реализовало масштабный бизнес-проект «Большие связи». Этот проект стал мостом между малым и средним бизнесом, в рамках которого женщины получили возможность общаться с крупными предпринимателями страны.

Лица «Нежного бизнеса»

Всего в сообществе более 4,5 тысячи участниц со всей России. Среди них тимлидер сообщества по Московской области и общественный деятель Наталья Муравьева, Life-коуч и специалист по туризму Анна Молодцова, исполнительный директор НКО «Союз содействия женскому предпринимательству», эксперт по развитию малого и среднего бизнеса, экс-заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова.

В сообществе также участвует владелица цветочных студий и лидер ступинского отделения «Нежного бизнеса» Людмила Андреюшкова. Бизнес-леди с гордостью отметила, что в сообщество входят как женщины со своим бизнесом, так и те, кто просто интересуется предпринимательством. И все оказывают друг другу поддержку.

«Когда женщины собираются вместе, это просто колоссальная сила. Даже если мы по одиночке ничего не можем, то в сообществе мы готовы покорить все горы», — рассказывала Андреюшкова.

Помимо нее, в деятельности сообщества принимает участие полковник Галина Скробова-Кошкина. Она знаменита летными подвигами, а сейчас обучает взлетный и инженерно-технический персонал. В общественной жизни и участвует другая успешная бизнес-леди — Анна Матюшкина. Она возглавляет ферму «Веселая корова» и охотно делится своим опытом с другими девушками.

Начинающие бизнесвумен получают помощь и поддержку также от владелицы бренда Sova Oil Людмилы Савченковой. Поучиться управлению организацией молодые бизнес-леди могут и у директора Православного центра образования имени Преподобного Сергия Натальи Лепорской.

Мероприятия сообщества «Нежный бизнес»

За прошлый год «Нежный бизнес» провел несколько мероприятий. Среди них были прямые эфиры с предпринимателями, бизнес-тренерами и представителями власти, а также с успешными участницами сообщества.

Не обошлось и без очных встреч — в феврале состоялось торжественное открытие «Нежного бизнеса» в Можайске, а 18 марта сообщество провело торжественную церемонию открытия премии «Нежный грант» и традиционный весенний бал. Они прошли в музее-заповеднике «Царицыно», в Большом Дворце.

В апреле в парк-отеле «Орловский» состоялась встреча участниц сообщества «Нежный бизнес». На ней девушки презентовали проекты, подводили итоги первого этапа премии «Нежный гранд» и обсуждали подготовку к финальному этапу премии. Завершило весенний цикл мероприятий открытие Третьего Всероссийского саммита «Нежный бизнес» в Крыму.

Летом участниц сообщества ждал бизнес-пикник в парк-отеле «Торбеево озеро», в котором приняли участие более 600 представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья. А в конце июня сообщество организовало «Медиа-бизнес-ланч», на котором бизнес-леди встретились с заместителем председателя правительства Московской области Вячеславом Духиным. Серия бизнес-завтраков продолжилась до конца лета.

Осенью предпринимательницы «Нежного бизнеса» приняли участие в открытии акселератора Lady007 «Как вывести свой бизнес на новый финансовый уровень» для действующих бизнес-леди Московской области. Завершили цикл мероприятий в 2021 году третий рождественский бал «Русский стиль» и вручение федеральной премии «Нежный грант — 2021».

Деятельность в соцсетях

У «Нежного бизнеса» есть свой сайт, сообщество также активно ведет соцсети, в которых публикует анонсы мероприятий и фотоотчеты.

В официальном Instagram-аккаунте сообщества «Нежный бизнес» можно найти фото и видео с прошедших мероприятий, города-участники, партнеров, а также отзывы об участии в мероприятиях.

Сообщество также ведет Telegram-канал «Нежный эксперт». В нем можно найти ссылки на прямые эфиры с экспертами, полезные чек-листы, анонсы мероприятий, конкурсов и фотоотчеты.

У «Нежного бизнеса» есть YouTube-канал. На нем можно найти видео с мероприятий, интервью с бизнес-леди и презентации проекта.

Филиалы «Нежного бизнеса» в Москве и Подмосковье

Сообщество «Нежный бизнес» действует в нескольких городах Московской области. Присоединиться к нему можно, например, в Зарайске. Филиал ведет активную жизнь и нередко проводит мастер-классы для женщин.

На востоке Московской области действует филиал, объединяющий Реутов, Балашиху и Железнодорожный. Как и родительская организация, «Нежный бизнес» в этих городах оказывает поддержку женщинам-предпринимательницам и мотивирует их на открытие своего дела.

Один из самых ярких и активных филиалов находится в Красногорске. Сообщество проводит бизнес-встречи и мастер-классы для участниц, а также рассказывает о грядущих событиях, которые были бы интересны бизнес-леди.

В Москве тоже можно найти отделение «Нежного бизнеса». Как и в других филиалах, сообщество оказывает поддержку женщинам-предпринимателям и создает площадки для нетворкинга как между начинающими бизнес-леди, так и опытными владелицами своего дела.