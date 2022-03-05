Букет, чтобы передать чувства. Какие цветы дарить на 8 Марта?

Многие теряются, когда доходит до выбора букета в подарок на праздник. Близится 8 Марта, и мы попросили хозяйку теплицы в Подмосковье посоветовать, какие цветы модно дарить сейчас. А заодно узнали, как их выращивают.

В цветочном бизнесе праздники незаметны

Исполнительный директор тепличного комплекса «Подосинки» Ирина Земцова рассказала «360», что к 8 Марта ее сотрудники практически не готовятся. В Международный женский день в теплицах идет та же работа, что и в обычный: срезают розы, сортируют и продают клиентам.

«Единственное, что отличает праздничный день, — это в разы увеличивающийся спрос. Справиться с этим сложно, потому что производство остается прежним. Нас немножко выручает то, что в перерывах между 14 февраля и 8 Марта три недели — и за это время немножко спрос угасает и нам удается немного накопить розы на складе», — поделилась Ирина Земцова.

По ее словам, к 8 Марта наиболее пользуются спросом весенние цветы — мимоза, тюльпаны, подснежники-первоцветы, гиацинты. Однако розы, как настоящие королевы цветов, круглый год пользуются спросом, их покупают независимо от времени года. Ежедневно, начиная с 20 февраля по 8 Марта, в торговлю отправляется 48-55 тысяч цветов.

Розы в теплицах, тюльпаны на земле

Ирина Земцова рассказала, что в «Подосинках» выращивают розы на гидропонике. По этой технологии работают многие теплицы: в России примерно 200 гектаров закрытого грунта используют эту технологию. Она современная, высокотехнологичная и дает очень высокие результаты по продуктивности и доходности этого бизнеса.

Компания за год срезает порядка 20 миллионов роз. Чтобы «выгнать» быстрее или больше роз к праздникам, ничего дополнительно не делают — любое вмешательство вредно для растений, они получаются нежизнеспособными.

Источник фото: roseline.ru

«А вот такие цветы, как тюльпаны, нарциссы или гиацинты, специально „выгоняются“ к этому празднику. Специальный физраствор, который размещается в луковице, позволяет рассчитать время и скорость развития растения. Влажность и температура воздуха, а также освещенность позволяет регулировать время срезки, чтобы успеть к праздничным продажам», — сказала Ирина Земцова.

Она уточнила, что обычно весенние цветы выращивают в земле на физрастворе. В основном тюльпаны выращивают в южных регионах России — Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Воронежской областях, частично в Московской области. Например, в Калужской области к 8 Марта всегда «выгоняют» порядка двух миллионов тюльпанов.

Подкармливают растения специальными удобрениями, их рецептура и частота рассчитываются для каждого вида отдельно: тюльпанам нужно одно, розам — другое. Отличается и частота полива. Один розовый куст используют пять лет, а вот тюльпаны и нарциссы — разовые посадки. Когда цветы достаточно расцветают, их срезают, упаковывают, маркируют и отправляют в торговлю.

Цветочная мода на холодные цвета

По словам директора «Подосинок», на цветы тоже существует мода. Несколько лет назад в российский флористический мир стремительно ворвалась так называемая исландская роза, которую также называют эустома или лизиантус.

«Эта роза настолько разнообразна, что до сих пор имеет успех у покупателей. Этот цветок очень хорошо гармонирует с другими цветами и по большому счету очень удачно смотрится в любой флористической композиции. Также года три-четыре назад резко стали пользоваться спросом пионы, причем не только сезонные, но и всесезонные из-за границы», — рассказала Земцова.

Она напомнила, что еще лет 10 назад большим спросом пользовались высокие розы: толстые метровые стебли с большими головами роз. Сейчас это кажется смешным, в моду вошли небольшие евробукеты, собранные из разнообразных цветов. Там очень хорошо смотрятся розы, которые удачно объединяют вокруг себя и другие цветы, и флористическую зелень.

Источник фото: roseline.ru

«Причем эту композицию можно делать в любой цветовой гамме и передать свои чувства. Если это грусть, это будет букет в темных тонах, если это цветы для юной девушки, то это будет что-то светлое — розовое или небесно-голубое. Кстати, на цвета и оттенки тоже существует мода», — сказала Ирина Земцова.

По ее словам, сейчас в моде бледно-голубой и бледно-сиреневый, сиренево-розовый, холодный темно-синий, сиренево-синий и черничный. Это не самые естественные цвета для роз, но такие сорта есть. Например, Nightingale, «Ночной соловей», или Maritim, «Приморская». Это сорта номер один, их оценит не только знаток флористики, но и просто любитель цветов.