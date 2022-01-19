«Формула успеха» собрала женщин-предпринимательниц. Вот их истории

Добиться поставленной цели — это тяжелый труд. За каждой победой есть история, где герой ошибается, но идет вперед. Проект «Формула успеха» посвящен женщинам, которые добились того, к чему стремились. Они поделились своими секретами и рассказали, как преодолевали неудачи, которые не помешали им воплотить свои мечты в жизнь.

Правила дела для «Формулы успеха»

Героини «Формулы успеха» — успешные предпринимательницы, участницы сообщества «Нежный бизнес». Каждая из них выбрала собственный путь к открытию прибыльного дела.

Предпринимательница Екатерина Кириллова отказалась от карьеры в банке, которую строила 15 лет. Сейчас она владелица компании по производству комбучи. Все началось с того, что она решила перейти на правильное питание и заняться спортом. Знакомые поделились кусочком чайного гриба, из которого выросло целое производство. Екатерина Кириллова преодолела скепсис знакомых, поставила на кон все и не прогадала. Сейчас ее комбуча представлена в крупнейших супермаркетах и маркетплейсах.

Также из крупного бизнеса ушла другая героиня «Формулы успеха» — Людмила Андреюшкова. Сначала она открыла собственную парикмахерскую, получив небольшую субсидию от государства и договорившись с арендодателями. А во время пандемии, когда салон прекратил работу в связи с санитарными ограничениями, выкупила цветочный магазин, из которого сделала успешный и прибыльный бизнес.

Бренд-менеджер по продвижению лекарственных средств Анна Матюшкина никогда не думала, что посвятит свою жизнь сельскому хозяйству. Но сейчас продукты ее фермы «Веселая корова» известны многим. А начиналось все с помощи будущему свекру, который занимался совхозом. После его смерти Анна взяла управление на себя и создала успешное молочное производство.

Но на ферму «Веселая корова» гости приезжают не только за продуктами. Там есть собственный мини-зоопарк, где регулярно проводят экскурсии и устраивают праздники. Особенной популярностью место пользуется у семей с детьми, рассказала Матюшкина для «Формулы успеха».

Создательница бренда Sova Oil Людмила Савченкова — опытный предприниматель. Изначально она занималась декоративными покрытиями и штукатуркой, а также дизайном интерьеров. Но после случайной травмы шейного отдела позвоночника она полностью поменяла сферу своего бизнеса.

Изучая в интернете способы лечения, она наткнулась на статью об ореховых маслах. Чтобы погрузиться в тему, Людмила Савченкова получила образование нутрициолога и открыла свое производство. Сначала продажи шли не очень хорошо, но в продвижении товара помогли социальные сети, где предпринимательница рассказывала о циклах производства и пользе каждого товара.

У каждой из предпринимательниц собственная формула успеха. Но все они сказали, что главное — это поддержка. Героини состоят в Союзе содействия женскому предпринимательству «Нежный бизнес», объединяющем несколько тысяч участниц со всей России.

Через организацию можно найти партнеров по бизнесу, потенциальных инвесторов, а главное — поделиться опытом и помочь тем, кто только начинает свой путь к открытию своего дела.

«Нежный бизнес» тесно сотрудничает с региональными торгово-промышленными палатами и правительствами регионов. Это помогает в получении субсидий, грантов и льготных кредитов на открытие собственного дела. К примеру, в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки помогает в расширении производства компенсацией затрат на покупку оборудования, а также выдает займы на продвижение в маркетплейсах.

Миссия «Формулы успеха»

Своих целей героини проекта «Формула успеха» добиваются не только в бизнесе, но и в других сферах. Наталья Лепорская в 2014 году стала директором школы-интерната имени Преподобного Сергия. Там жили и воспитывались дети-сироты. Она полностью перевернула всю систему воспитания, направив силы на то, чтобы ученики после окончания школы могли жить в обществе.

Наталья Лепорская набрала новый состав преподавателей и начала принимать детей из обычных семей. Она превратила интернат в уникальное инклюзивное образовательное учреждение, где каждый ученик окружен вниманием и понимает свою важность для этого мира.

Кроме образования, школьников готовят к взрослой самостоятельной жизни. Для этого там организовали адапт-квартиру, которую ученики ремонтируют и обставляют по собственному вкусу.

Галина Скробова-Кошкина всегда мечтала о полетах. Но попасть в авиацию ей мешал маленький рост. По правилам рост женщины-пилота не должен быть меньше 1,65 метра. Чтобы вытянуться, будущая героиня авиации по нескольку часов висела на перекладине. В результате она поступила в авиационный институт.

В 1992 году героиня «Формулы успеха» совершила легендарный беспосадочный перелет из Москвы в Майами. Вертолет Ми-24 за девять часов преодолел огромное расстояние. Сама Галина Скробова-Кошкина назвала свой полет «соединением двух половинок земного шара».

Истории героинь «Формулы успеха» доказывают, что добиться поставленных целей может каждый. Все они состоят в подмосковном отделении Союза женщин России, где делятся накопленным опытом с другими участницами, помогая им сделать первый шаг к поставленной цели.

«Союз женщин России — это место, где я нашла себе подруг, нашла своих единомышленников. Это то место, где я и другие девушки могут поделиться своим опытом со своими коллегами, с молодежью», — отметила Людмила Андреюшкова.

С ней согласилась Галина Скробова-Кошкина. Он отметила, что ее миссия в отделении Союза женщин России — зажигать сердца молодых девушек, чтобы у них появились мечты и цели в жизни. На своем примере она доказала, что непреодолимых препятствий для того, чтобы добиться успеха, не бывает.