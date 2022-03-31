Российские соцсети пришли на смену заблокированных. Но до успеха Instagram и Facebook еще далеко

Российские разработчики стали создавать аналоги заблокированных соцсетей. В сети появились «Россграм», Now, «Грустнограм» и TenChat. Однако ждать китайского пути развития соцсетей не стоит. Россияне достаточно долго использовали западные сервисы.

После блокировки и признания экстремистскими Instagram*, Facebook**, а также замедления Twitter в России пользователи разделились на две группы. Одни перешли на другие платформы — приток зафиксировали во «ВКонтакте» и в Telegram. Другие стали активно пользоваться VPN и обходить блокировки.

Между тем российские разработчики начали создавать и продвигать аналоги заблокированным и ограниченным соцсетям. В середине марта специалист по контекстной и медийной рекламе в Яндекс.Директ и Google Ads Александр Зобов объявил о создании «Россграма». В соцсети задуман доступ к платному контенту и реферальная программа, чтобы пользователи приглашали своих друзей и получали вознаграждение.

Источник фото: сайт rossgram.ru

По словам Зобова, к нему уже обратились несколько блогеров-миллиоников. Соцсеть планировали открыть 28 марта, но запуск не состоялся.

«Россграм» успели раскритиковать еще до его запуска. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что создатели взяли уже готовый движок и поставили его на сайт. По мнению специалиста, они спровоцировали злоумышленников. Пользователи, которые подали заявку на регистрацию, стали получать письма с вредоносным ПО.

В России также появился и второй аналог Instagram* — соцсеть Now. В отличие от «Россграма», он уже работает в режиме бета-тестирования. Скачать его можно для системы Android и iOS.

Источник фото: сайт https://nowapp.me/

Основатель новой соцсети — Дмитрий Маринин, который раньше работал в «Яндексе». Пользователям доступен привычный набор функций — профили, посты, комментарии и лайки, поиск, лента записей, просмотр активности от других пользователей и push-уведомления. Команда соцсети не раскрывает дальнейшие планы по развитию, но учитывает пожелания владельцев малого и среднего бизнеса.

Энтузиасты так же создали «Грустнограм». В Telegram-канале приложения создатели написали, что им грустно от тех приложений, которые «пытаются выдать за импортозамещение». Они создали «Грустнограм», чтобы «вместе погрустить и поддержать друг друга».

Источник фото: сайт grustnogram.ru

В соцсети используются черно-белые тона, вместо лайков разбитые сердечки. При публикации фотографий они становятся черно-белыми. За несколько дней в «Грустнограмм» пришли 50 тысяч человек.

В декабре в России запустилась деловая сеть TenChat, которая одновременно напоминает Facebook**, заблокированный LinkedIn и китайский WeChat. Соцсеть стала набирать популярность в конце февраля-начале марта.

Источник фото: сайт tenchat.ru

Основатели TenChat позиционируют его как деловое сообщество, площадку для авторского контента, а также мессенджер и сервис для карьеры и бизнеса. Его цель — создать сообщество, основанное на взаимопомощи и обмене информации.

Развитие соцсетей в России

Российским соцсетям предсказывали китайский путь развития. Советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова заявила, что компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты. Их успех зависит от того, насколько они смогут закрыть потребность пользователей.

По словам эксперта, в Китае после блокировок на рынке появилось много местных мессенджеров и сервисов для общения. Однако не все разделяют такой подход. Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко объяснил «360», что уникальность соцсетей Китая заключается в изначально замкнутом информационном пространстве.

«В Китае все цифровое пространство было заточено на то, чтобы общество работало внутри. У нас же многие годы мы жили открыто для всего мира и глобального интернета. Мы привыкли, выросли на этом и пользовались всеми соцсетями», — добавил Дяченко.

Эксперт отметил, что VPN не спасет посещаемость соцсетей, если они и дальше будут заблокированы. По оценкам аналитических сервисов, активность на ограниченных платформах падает.

«Возможно, спад продлится дальше, но если лидеры общественного мнения решат, что хотят там остаться, то часть аудитории не уйдет окончательно из соцсетей», — заключил эксперт.

Пока что делать выводы о долгосрочном развитии соцсетей в России сложно. По словам Дяченко, многое будет зависеть от политики и экономики.

* Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.