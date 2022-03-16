Instagram в России решили заменить «Россграмом»

В России 28 марта планируют запустить новую социальную сеть «Россграм». Ее создатели заявляют, что она заменит заблокированный Instagram.

Разработчики обещают, что у «Россграма» будут привычный для пользователей функционал и мобильные приложения для Android и iOS.

«Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», — говорится на странице «Россграма» во «ВКонтакте».

В Telegram-канале «Россграма» сообщили, что в новой соцсети будут еще и дополнительные инструменты монетизации для пользователей: платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие.

«Мы работаем также над функцией переноса данных из Instagram, поэтому постарайтесь выгрузить ваши данные из Instagram в разделе „Настройки“ — „Конфиденциальность и безопасность“ — „Скачивание данных“ — „Запросить файл в JSON-формате“ (не HTML)», — уточнили авторы сообщения.