Российским соцсетям предсказали китайский путь развития

Блокировка в России Instagram и Facebook может дать импульс развитию национальных социальных сервисов. По такому сценарию они начали развиваться в Китае, рассказала глава маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.

По ее мнению, в перспективе в России возможен китайский сценарий развития национальных социальных сетей, написало РИА «Новости».

«IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей», — пояснила Пешкова.

По словам эксперта, в Китае после блокировки Instagram и Facebook менее 30% пользователей продолжили пользоваться соцсетями с помощью сервисов VPN, а на рынке появилось много местных мессенджеров и сервисов для общения.

Пешкова добавила, что Telegram и «ВКонтакте» не смогут полностью заменить заблокированные соцсети и обеспечить все потребности пользователей.

«Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в интернете», — заключила эксперт.

По мнению Пешковой, блокировка одной площадки отроет новые перспективы развития для российского рынка.