«Украли чужой продукт и выдали за свой». Создателей «Россграма» заподозрили в воровстве

Создатели новой российской социальной сети «Россграм» выдают за собственный продукт разработку сторонних специалистов. Об этом «360» рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

«Два маркетолога своровали готовый движок и поставили его на сайт. Максимум на это надо 30 минут. Ничего своего они не разработали», — заявил он.

Вакулин сообщил, что в IT-сообществе представители «Россграма» потеряли доверие. Вероятно, они просто использовали чужой движок сайта и попытались выдать за свой.

«С технической стороны они купили за 69 долларов готовый проект и выдали его за свой. Максимум, что они могли сделать, — это перевести несколько строк кода на русский язык. Но, судя по всему, к коду никто и не прикасался», — заявил специалист по кибербезопасности.

Для проверки Вакулин предложил зарегистрироваться на сервисе Pixel Foto, который похож интерфейсом на «Россграм».

«Своим хайпом, по моему мнению, они спровоцировали активацию мошенников и злоумышленников. Каким-то чудесным образом пользователи, которые подали заявку на участие, стали получать на электронную почту письма с вредоносным ПО», — сказал он.

О запуске новой социальной сети «Россграм», которая должна заменить заблокированный Instagram*, стало известно в среду, 16 марта. Создатели пообещали сохранить привычный функционал и запустить мобильные приложения для Android и iOS.

* Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.