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    29 марта 2022, 12:28

    «Украли чужой продукт и выдали за свой». Создателей «Россграма» заподозрили в воровстве

    Специалист по кибербезопасности Вакулин заподозрил создателей «Россграма» в воровстве

    Дарья Новая, Максим Зинкин

    Создатели новой российской социальной сети «Россграм» выдают за собственный продукт разработку сторонних специалистов. Об этом «360» рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

    «Два маркетолога своровали готовый движок и поставили его на сайт. Максимум на это надо 30 минут. Ничего своего они не разработали», — заявил он.

    Вакулин сообщил, что в IT-сообществе представители «Россграма» потеряли доверие. Вероятно, они просто использовали чужой движок сайта и попытались выдать за свой.

    «С технической стороны они купили за 69 долларов готовый проект и выдали его за свой. Максимум, что они могли сделать, — это перевести несколько строк кода на русский язык. Но, судя по всему, к коду никто и не прикасался», — заявил специалист по кибербезопасности.

    Для проверки Вакулин предложил зарегистрироваться на сервисе Pixel Foto, который похож интерфейсом на «Россграм».

    «Своим хайпом, по моему мнению, они спровоцировали активацию мошенников и злоумышленников. Каким-то чудесным образом пользователи, которые подали заявку на участие, стали получать на электронную почту письма с вредоносным ПО», — сказал он.

    О запуске новой социальной сети «Россграм», которая должна заменить заблокированный Instagram*, стало известно в среду, 16 марта. Создатели пообещали сохранить привычный функционал и запустить мобильные приложения для Android и iOS.

    * Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.