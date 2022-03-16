Сокурсник Дурова Александр Зобов рассказал о плюсах российского аналога Instagram

Специалист по контекстной и медийной рекламе в Яндекс.Директ и Google Ads, создатель «Россграма» и сокурсник Павла Дурова Александр Зобов заявил, что новая оциальная сеть станет удобной как для блогеров-миллионников, так и для обычных пользователей. О том, чем именно «Россграм» будет отличаться от Instagram, написал «ФедералПресс».

В новой социальной сети будет доступ к платному контенту, а также реферальная программа, чтобы люди могли приглашать других пользователей и получать за это вознаграждение.

«Мы еще думаем над функционалом, пытаемся развить эту соцсеть в нечто значимое для российского рынка. Рассматриваем также предложения от пользователей. Сейчас их приходит очень много», — отметил Зобов.

Также в будущем в «Россграме» может появится таргет-реклама.

«Суперзнаменитости к нам еще не обращались, но несколько блогеров-миллиоников — да. Мы должны понимать, что если в один день откроем соцсеть для всех, то серверы могут не выдержать. Начнут тестировать блогеры, спонсоры. Мы от них получим обратную связь, а уже затем запустим для всех», — добавил Зобов.

Он также отметил, что название новой соцсети не окончательное. В компании открыты к предложениям от пользователей и готовы провести голосование.

Ранее сообщалось, что в России с 28 марта планируют запустить новую социальную сеть «Россграм». Его создатели заявили, что она заменит заблокированный Instagram.