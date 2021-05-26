Российские и японские моряки столкнулись в Охотском море. Некоторые увидели и в этом политический аспект

Российский рыболовный траулер «Амур» 26 мая столкнулся с японским судном «Хокко-мару восемь» недалеко от острова Хоккайдо в Охотском море. Погибли три японских рыбака. Причиной столкновения мог стать густой туман, однако моряк с «Хокко-мару восемь» считает виновным в столкновении российский экипаж.

Столкновение судов произошло в 06:40 в 23 километрах от побережья порта Момбецу. Водоизмещение японского судна было намного меньше российского (9,7 тонны против 662), поэтому от удара оно перевернулось. Все пять членов экипажа оказались в море. На российском судне никто не пострадал, сообщил РИА «Новости» генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Он отметил, что экипаж «Амура» пришел на помощь морякам. Они подняли их к себе на борт и сообщили о происшествии в службу безопасности на море Японии. Однако пока помощь шла, трое умерли от переохлаждения.

По данным канала UHB News, погибли 64-летний главный инженер Кенеси Нумабата, 37-летний Масатоши Иноуэ и 39-летний Сюнсуке Конно. Капитан судна Теруеси Есиока не пострадал, а его подчиненный Кейго Сато отделался царапинами.

Туман или халатность

Одной из главных версий столкновения стал густой туман. Сергей Марин отметил, что столкновение произошло примерно на линии соприкосновения. Он предположил, что российский экипаж мог не увидеть рыболовецкую лодку.

«Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — добавил Марин.

Регион, по мнению российских экспертов, для навигации очень сложный. Там регулярно туманы, постоянные волнения на море, их мощность составляет от трех до четырех баллов.

«В том регионе сложная навигационная обстановка в целом. Бывает, иногда в тумане, в условиях непогоды возникает какая-то проблема с радиообменом, положением координат», — отметил в беседе с «360» главный редактор информационно-аналитического портала «Новости машиностроения» Дмитрий Жаворонков.

Он напомнил, что это не первое такое происшествие. В тех водах американские корабли периодически сталкивались с другими судами, контейнеровозами.

«Пока не определено, кто виноват в столкновении, в таких случаях обычно обе стороны что-то недорабатывают по статистике. Плюс в последнее время снизился общий уровень навигационной подготовки у всех штурманов», — добавил Дмитрий Жаворонков.

Он отметил, что при столкновении большого судна с небольшим неизбежны жертвы. К тому же крупное судно невозможно быстро остановить.

Расследование

Расследование проводит отдел береговой охраны Японии, потому что столкновение произошло в территориальных водах именно этой страны. В этот момент российское судно «Амур» направлялось в порт Момбецу для разгрузки.

В Момбецу отправили следователя из комитета по транспортной безопасности страны для изучения всех обстоятельств и причин случившегося. Представители береговой охраны, по данным UHB News, не исключают халатность.

Один из выживших японских моряков уже дал первые комментарии по поводу происшествия. Он заявил, что в момент столкновения их судно стояло на месте, потому что они в этот момент работали. Японец утверждает, что именно российские моряки в них врезались, написало Kyodo.

«Во время аварии мы находились в эксплуатации и не могли двигаться в море. Российское судно столкнулось», — приводит агентство слова рыбака.

Однако владельцы российского «Амура» не исключают, что причиной ЧП стала плохая видимость, написал ФАН. Японский телеканал UHB News со ссылкой на управление береговой охраны Момбецу сообщил, что российское судно связывалось с японским, о чем была уведомлена береговая охрана Японии.

Политические последствия

На ухудшение отношений между Японией и Россией данная ситуация не должна повлиять. Такое мнение выразил заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.

«Я знаю, что там был сильный туман и даже были какие-то предупреждения. Если это просто трагический случай, то, конечно, здесь никаких не может быть политических последствий. Это трагическое событие, там могут быть какие-то виновные, может, это неосторожность, халатность, ноговорить о том, что это политический резонанс, я бы не стал. Думаю, что никто не сомневается, что это была просто трагическая случайность, а не какие-то политические намерения», — сказал Стрельцов.

Жители Японии с ним не согласны. Многие восприняли происшествие агрессивно и считают, что Россию нужно наказать за столкновение.

«Нужно быстро выявить причину аварии. Если это русский корабль, проблемы не заставят их ждать!» — написал один пользователь портала Yahoo Japan.

Другой пользователь отметил, что не может дождаться показаний капитана. По его мнению, если виноват российский траулер, то экипаж должен быть наказан по закону.

«Если японское правительство ничего не сделает, критиковать его будет вся Япония», — добавил он.

Еще один читатель назвал Россию «страшной». Он задался вопросом, что делали российские моряки в рыбацком порту Момбецу и почему среди них нет пострадавших.

Многие выступили за экономические санкции, если вина российского экипажа будет доказана.

«Если российское судно потопило японское рыболовное в территориальных водах Японии, должны быть введены экономические санкции, японские послы — возвращены в Японию, а дипломатические переговоры — прекращены», — написали читатели Yahoo Japan.

Некоторые жители Японии выступили за объявление войны России. Они считают, что столкновение было политическим, поэтому нужно скорее начать военную операцию и вернуть Курильские острова.

Среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал российский экипаж. Они поблагодарили за спасение японских рыбаков.