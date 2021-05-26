Японское и российское рыболовецкие судна столкнулись у Хоккайдо

Японское рыболовецкое судно врезалось в российское у побережья острова Хоккайдо. В результате три человека находятся без сознания, сообщило агентство Киодо.

По информации службы безопасности на море города Момбецу, столкновение судов произошло утром 26 мая. На борту японского рыболовецкого судна находились пять человек. Всех людей спасли, но состояние троих сейчас оценивается как критическое.

«Три японских рыбака находятся в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, из-за столкновения японское судно перевернулось.

Данные о столкновении японского и российского судов подтвердил спасцентр Южно-Сахалинска, написал ТАСС. Все причины и обстоятельства продолжают выяснять.