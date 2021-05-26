Рыбак с японского судна рассказал о столкновении

Один из выживших рыбаков с японского рыболовного судна, которое перевернулось после столкновения с российским, заявил, что их лодка не двигалась во время происшествия. Он утверждает, что именно российские моряки в них врезались.

Слова рыбака привело японское новостное агентство Kyodo.

«Во время аварии мы находились в эксплуатации и не могли двигаться в море. Российское судно столкнулось», — приводит агентство слова рыбака.

Столкновение российского рыболовецкого торгового судна с японским произошло утром 26 мая. От удара японская лодка перевернулась, все пять членов экипажа оказались в море. По данным российского генкоснула в Саппоро Сергея Марина, капитан российского судна действовал по всем инструкциям. «Амур» после столкновения сразу же остановили, спасли японских рыбаков и сообщили о происшествии в службу безопасности на море Японии. Однако пока спасатели прибыли, трое умерли, по предположению генкоснула, от переохлаждения. Российские моряки не пострадали.

Предположительная причина столкновения, по данным Марина, сильный туман.