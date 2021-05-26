Власти Японии приступили к выяснению столкновения судов недалеко от Хоккайдо

Власти Японии выясняют обстоятельства столкновения российского торгового судна «Амур» и японского рыболовецкого «Дай-хати Хокко-мару». К месту происшествия направили патрульные корабли.

«Мы изучаем обстоятельства инцидента, к месту столкновения направлены наши патрульные корабли», — сообщили ТАСС в Управлении безопасности на море Японии.

В Управлении отметили, что выживших рыбаков, которых находились на борту судна во время столкновения, доставили на берег. Угрозы их жизням нет.

В 23 километров от побережья японского острова Хоккайдо утром 26 мая столкнулись японское рыболовецкое судно и российское торговое «Амур». Трое японских рыбаков погибли, предположительно, от переохлаждения. Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин назвал вероятную причину происшествия — сильный туман. Российский экипаж мог не заметить маленькую лодку с японскими рыбаками. Среди российских моряков пострадавших нет.

Российское судно «Амур», которое столкнулось с японским рыболовецким судном, принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.