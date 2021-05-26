Названа вероятная причина столкновения российского и японского судов

Причиной столкновения российского торгового судна «Амур» и японского рыболовецкого «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман. Экипаж из России мог не заметить небольшую рыболовецкую шхуну.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — сообщил РИА «Новости» генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.

Генконсул отметил, что капитан российского судна действовал по всем инструкциям. «Амур» после столкновения сразу же остановили, спасли японских рыбаков, сообщили в службу безопасности на море Японии. Однако пока они прибыли, трое умерли, по предположению Марина, от переохлаждения.

Пострадавших среди российских моряков нет. Сейчас российское судно идет в Момбецу самостоятельно, его никто не конвоирует, добавил консул.