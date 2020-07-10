Россия вновь зачеркнет нули? Экономисты развеяли слухи о деноминации рубля

Российский рубль предложили деноминировать сразу в 100 раз. Причиной для этого стали наличные, которые накопились у населения. Но экономисты считают, что инициатива не имеет никаких оснований и лишена смысла. Более того, процедура может повлечь за собой инфляцию.

Россия уже переживала деноминацию рубля в 1998 году. Тогда номинал валюты сократился в тысячу раз. На этот раз рубль хотят деноминировать в 100 раз, то есть, условно, 500 рублей превратятся в 5.

Провести деноминацию рубля предложил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. В качестве аргумента он привел данные Центробанка, которые говорят о росте наличных денег в стране, пишет газета «Ведомости».

Согласно этим данным, в начале июля объем наличных составил 11,6 триллиона рублей. Получается, что на каждого россиянина приходится сумма в 80 тысяч. Именно поэтому специалист предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз.

Рост цен

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов пояснил «360», что обычно деноминация проводится, когда в обращении становится много денег с высоким номиналом. Это могут быть купюры по 50, 100 тысяч или больше.

«Есть ли технический смысл проводить такую деноминацию, то есть замену существующей денежной массы на другие купюры или монеты, я, честно говоря, не знаю. Это нужно считать, будет ли от этого толк или не будет от этого толк», — отметил эксперт.

Он добавил, что также нужно учитывать, будет ли какая-то экономия от деноминации или же никакой экономии не будет. Однозначно сделать выводы без расчетов сложно.

Я, честно говоря, таких особых причин не вижу для того, чтобы проводить деноминацию сейчас. Не на столько уж она у нас выросла, денежная масса, чтобы это принесло какой-то существенный эффект Андрей Колганов Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ.

По словам экономиста, когда происходит деноминация, то одни купюры меняют на другие. Если речь идет об уменьшении в 100 раз, то купюра в тысячу рублей будет обмениваться на купюру достоинством в 10 рублей.

«Соответственно изменится масштаб цен. Все цены уменьшатся в 100 раз, запятая будет перенесена на два знака», — подчеркнул Колганов.

Но при такой деноминации происходит и округление цен, что может приводить к их небольшому росту. Если цена на какой-то товар составляла 39 рублей, то при сокращении в 100 раз получится 39 копеек. В этом случае могут установить стоимость в 40 рублей или же округлят до одного рубля.

«В принципе, каких-то особых серьезных проблем для граждан я в этом деле не вижу, кроме самой процедуры обмена <…> Я думаю, что в нынешних условиях люди отнесутся к этому мероприятию в лучшем случае скептически, в худшем случае — с подозрением. Им будет не вполне понятна причина», — заявил эксперт.

Он объяснил, что деноминацию можно понять, когда действительно приходится расплачиваться огромным ворохом купюр. Сейчас же такого в стране нет, а кошельки людей не разбухли от денег.

«Так что я, честно говоря, сомневаюсь, что это так уж полезное мероприятие», — заключил Колганов.

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«Нет смысла»

Не увидел смысла в деноминации рубля экономист и доцент РЭУ имени Плеханова Владимир Колмаков. Он заверил, что сейчас в стране не такие большие цифры, чтобы каким-то образом менять ситуацию.

«А потом, перепечатывать все деньги и ломать всю статистику <…> — смысла нет. Обычно любая деноминация подталкивает инфляцию, потому что всегда находятся безграмотные люди, которым кто-то где-то вбросит информацию о том, что старые, то есть нынешние деньги, выйдут из обращения, их не будут принимать, их нужно быстро тратить», — пояснил «360» свое мнение экономист.

Он добавил, что такая ситуация уже была в 1997 году, а сейчас ничего принципиально не поменялось. Более того, теперь граждане пользуются Facebook и «ВКонтакте», через которые будет еще легче создать панику.

Колмаков считает, что инициатива по деноминации не имеет под собой реального обоснования. Кроме того, процедура не нужна для экономики. В деноминации был бы смысл, если бы нули не влазили на купюры и ценники. Но у российских рублей не так уж много нулей.

Два нуля убирать просто ради какого-то там быть может престижа, сделать рубль дороже доллара номинально — глупость Владимир Колмаков Экономист и доцент РЭУ имени Плеханова.

При деноминации рубль получится дороже американской валюты, но жителям не станет от этого ни теплее, ни холоднее. Особенно той массе россиян, которые относятся к работающим бедным, подчеркнул эксперт. Сегодня многим не интересен курс доллара. Люди смотрят на ценники в магазинах и свою зарплату. Более того, новые деньги породят большое количество мошенников и фальшивомонетчиков.