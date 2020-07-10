Рубль упал к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара увеличился на 33 копейки, теперь он стоит 71,25 рубля. Курс евро тоже вырос — на 23 копейки, в результате он составил 80,23 рубля.

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,77% — до 41,6 доллара за баррель. А цена на нефть марки WTI упала на 2,15% — до 38,77 доллара за баррель.

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. По данным на 10:00, индекс Мосбиржи опустился на 0,48%. В итоге он достиг отметки в 2768,67 пункта.