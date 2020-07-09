Facebook взялся за друзей Трампа и Болсонару

Facebook заявил о ликвидации сети аккаунтов, связанных с бывшим неформальным советником Дональда Трампа осужденным Роджером Стоуном, и закрыл сеть аккаунтов, которые предположительно связаны с окружением президента Бразилии Жаира Болсонару.

За «скоординированную неаутентичную деятельность» были удалены более ста связанных со Стоуном и активных с выборов 2016 года страниц. По данным Facebook, Стоун использовал фальшивые аккаунты и другие средства для манипуляции информацией на платформе, пишет РИА «Новости».

В числе 104 страниц Facebook и четырех страниц в Instagram были и личные аккаунты Стоуна. Их сочли связанными с «неаутентичной деятельностью», и поэтому удалили.

Под ликвидацию за «скоординированное неаутентичное поведение» попали 35 личных аккаунтов в Facebook, 14 страниц, 1 группа и 38 аккаунтов в Instagram, связанных с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Расследование установило связи с лицами, связанными с Социал-либеральной партией и некоторыми сотрудниками в офисах Андерсона Мораеса, Аланы Пассос, Эдуардо, Флавио и Жаира Болсонару», — говорится в заявлении Facebook.