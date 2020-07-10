Государству предложили платить алименты за пострадавших от коронавируса

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей начал обсуждать возможность создания фонда для выплаты алиментов. С его помощью государство сможет платить деньги за тех родителей, которые не могут этого сделать из-за коронавируса.

Член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец призвала помочь родителям, которые не могут выплачивать алименты из-за пандемии. Она предложила, чтобы эту обязанность взяло на себя государство.

«Чтобы государство взяло на себя вот такие обязательства в период пандемии, я думаю, что здесь речь идет о том алиментном фонде, о создании которого говорит наш комитет», — привело РИА «Новости» слова члена комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентины Мироновой.

Она добавила, что родители будут получать средства из алиментного фонда. Позже деньги будут взыскиваться с того человека, который должен был выплатить алименты. Вопрос о создании фонда планируют обсудить 13 или 14 июля. Миронова отметила, что для его открытия необходимо одобрение Кабмина, так как в инициативе есть финансовая составляющая.