«Люди лишились источников заработка». Экономист назвал заниженной оценку в 60 млн бедных из-за COVID-19

Кризис, вызванный коронавирусом, может довести до состояния крайней бедности даже не 60 миллионов человек, а больше. Экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов объяснил, что это связано с резком ростом количества безработных.

«Произошло резкое сокращение доходов значительной части населения, источников заработка. Это очевидно. Насчет конкретных оценок, я не возьму смелость. Безработица резко подскочила, доходы безработных, естественно, резко сократились. Это факт. Естественно, это затронуло не только развитые, но и развивающиеся страны, где имущественное положение населения еще хуже», — сказал Андрей Колганов.

Он назвал оценки Всемирного банка о том, что около 60 миллионов человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, близкими к реальности. Более того, Колганов считает, что эта оценка может быть занижена.

Непонятно, сколько все это продлится. Затяжка с выходом из кризиса может увеличить количество людей, попавших в сложное положение по доходам Андрей Колганов.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс объявил, что из-за коронавируса в состоянии крайней бедности могут оказаться около 60 миллионов человек. Это люди, доход которых будет составлять 1,9 доллара в день и меньше.