Россия продолжит поставлять газ через Украину. Чем это обернется для обеих стран?

Газовые компании России и Украины договорились о снятии взаимных требований и согласовали условия и объемы транзита голубого топлива в Европу в 2020 году. Протокол (но не контракт) о продолжении поставок подписан. Чем это обернется для России, и пострадают ли вновь рядовые украинцы, разбирался «360».

«Газпром» заявил, что сторонам удалось достичь «урегулирования взаимных требований». Это подтвердили и в офисе президента Украины Владимира Зеленского. По словам вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, новый транзитный договор будет заключен сроком на пять лет.

Ранее речь шла о продлении еще на 12 месяцев текущего транзитного договора. Украина готова была отказаться от судебных притязаний, если «Газпром» выплатит примерно три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. 19 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что «Газпром» действительно должен выплатить эту сумму и сделает это.

Но было принято решение о заключении нового долгосрочного контракта. Это позволит украинскому «Нафтогазу» эффективно вкладывать деньги в развитие своей газотранспортной системы. Денег эта компания от России больше не требует, так как согласилась на «натуру», то есть на получение российского топлива.

Не стоит забывать, что пресловутые три миллиарда долларов Украина тоже должна России. В 2013 году была заключена сделка по покупке российский евробондов, но в сложной политической ситуации новая власть отказалась выплачивать долг.

«Есть решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется», — отметил Владимир Путин.

Источник фото: РИА «Новости»

Украинский политолог Сергей Слободчук рассказал «360», что несмотря на достигнутые договоренности, «пока ситуация еще далека от завершения».

«Помощник президента Андрей Ермак и министр (энергетики и защиты окружающей среды — прим. „360“) Алексей Оржель — это не те люди, кто будет подписывать новый контракт. Новый контракт будет подписывать глава „Нафтогаза“ Андрей Коболев, а он не настроен на продление контракта», — пояснил политолог.

Слободчук назвал договоренность о трех миллиардах долларов по Стокгольскому арбитражу «однозначным проигрышем „Газпрома“».

«Мы помним, как „Газпром“ пытался „вбросить“ версию об апелляции (в международном коммерческом арбитраже нет такого понятия), а сейчас раскручивает, будто будет взаимозачет „долг Газпрома на долги Януковича“. Это хорошая версия, но любой, кто разбирается в международном праве, скажет, что не существует в природе механизма такого взаимозачета», — заявил украинский эксперт.

Он добавил, что «игра» будет закончена лишь тогда, когда стороны подпишут контракт, и снова повторил: «Руководство „Нафтогаза“ не заинтересовано в продолжении транзита через территорию Украины».

Для обычных украинцев ситуация продолжает складываться не лучшим образом. Надежды на то, что газ подешевеет, не оправдываются.

«Где он подешевеет? О закупке не договорились, а договор о транзите на цену газа не влияет. Кабмин уже объявил, что с января цена на газ для украинцев пойдет вверх», — подчеркнул Слободчук.

Источник фото: РИА «Новости»

22 декабря стало известно, что пять украинских компаний (их названия пока неизвестны) подписали контракты с «Газпромом». Это подтвердил источник на нефтегазовом рынке. Нет информации, о каком объеме поставок газа с 1 января 2020 года идет речь.

После этого бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его партия «Европейская солидарность» потребует созыва Совета национальной безопасности и обороны в срочном порядке, для введения санкций против прямых поставок газа из России.