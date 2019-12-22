Неназванные украинские компании подписали контракты с «Газпромом»

Пять компаний из Украины подписали контракты с российской компанией «Газпром». Договоренности касаются поставок российского газа на Украину с 1 января 2020 года.

Факт подписания договоров подтвердил источник на нефтегазовом рынке, сообщил сайт Liga.Net. О каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь — источник уточнять не стал.

О восстановлении прямых поставок российского газа на Украину ранее говорил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев. По словам Коболева, как только Украина внедрит у себя европейские нормы работы рынка газа, «Газпром» сможет прийти на этот рынок и поставлять газ потребителям в таком количестве и объемах, в каких пожелают покупатели.

«Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим „Газпром-экспорт“ поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы», — заявил Коболев.

Сейчас Украина формально не импортирует газ по контракту с «Газпромом». Соглашения были разорваны еще в ноябре 2015 года. В действительности, поскольку физически реверс газа по трубе невозможен, Украина пользуется тем же самым российским газом, что и всегда, но это оформляется как покупка ресурса на западной границе путем реверса у западных партнеров страны. Партнеры продают газ дороже, чем Украина могла бы приобрести его напрямую у России, но такова была политическая воля киевских властей.