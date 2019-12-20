Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Российская и украинская газовые компании согласовали условия и объемы транзита газа в Европу в 2020 году. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали протокол о продолжении поставок, сообщили в пресс-службе «Газпрома» и в офисе президента Украины.

В «Газпроме» рассказали, что стороны достигли «урегулирования взаимных требований», сообщил ТАСС.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о достижении «окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий».

Подробности там пообещали представить в субботу, 21 декабря.

Между тем, вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак рассказал, что Россия и Украина договорились заключить новый транзитный договор сроком на пять лет, передало РИА «Новости».

Переговоры России, Украины и ЕС по газу проходили на протяжении двух дней. 19 декабря в Берлине они продлилась девять часов. 20 декабря переговорщики встречались под Минском.

Ранее «Газпром» предлагал «Нафтогазу» продлить транзитный договор, истекающий 1 января 2020 года, еще на год. Условием российская компания называла отказ от взаимных судебных притязаний. По решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен украинской компании около трех миллиардов долларов. Накануне об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нафтогаз» предлагал заключить новый долгосрочный контракт, который позволил бы компании инвестировать в свою газотранспортную систему. Вместе снятия взаимных требований компания предлагала взять три миллиарда долларов в виде поставок российского газа.