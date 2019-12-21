    21 декабря 2019, 00:41

    Помощник Зеленского: Россия согласилась выплатить Украине $3 млрд

    Кирилл Фролов

    На переговорах по транзиту газа Россия согласилась выплатить Украине три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Об этом изданию Hromadske заявил помощник украинского президента Андрей Ермак, принимавший участие во встрече.
    Помощник Зеленского: Россия согласилась выплатить Украине $3 млрд

    «Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях», — добавил чиновник.

    20 декабря в Минске завершились переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза», посвященные транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию.

    В итоге, как заявили в «Газпроме» и в офисе президента Украины Владимира Зеленского, стороны подписали протокол о продолжении поставок и об «урегулировании взаимных требований».

    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак рассказал, что было решено заключить новый транзитный договор сроком на пять лет.

    Нынешний контракт истекает 1 января 2020 года.

    19 декабря президент России Владимир Путин признал, что «Газпром» согласно решению арбитража в Стокгольме должен выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов.

    Глава государства отметил, что такую же сумму Украина должна России: в 2013 году республика купила российские евробонды, но после смены власти отказалась возвращать долг. Путин добавил, что «есть решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется».