Помощник Зеленского: Россия согласилась выплатить Украине $3 млрд

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях», — добавил чиновник.

20 декабря в Минске завершились переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза», посвященные транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию.

В итоге, как заявили в «Газпроме» и в офисе президента Украины Владимира Зеленского, стороны подписали протокол о продолжении поставок и об «урегулировании взаимных требований».

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак рассказал, что было решено заключить новый транзитный договор сроком на пять лет.

Нынешний контракт истекает 1 января 2020 года.

19 декабря президент России Владимир Путин признал, что «Газпром» согласно решению арбитража в Стокгольме должен выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов.

Глава государства отметил, что такую же сумму Украина должна России: в 2013 году республика купила российские евробонды, но после смены власти отказалась возвращать долг. Путин добавил, что «есть решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется».