Партия Порошенко жаждет санкций. Виноват российский газ

«Европейская солидарность» потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России», — приводит слова лидера партии Интерфакс-Украина.

По славам Порошенко, «уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с „Газпромом“, и это исключительно политические соглашения».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем обращении на Facebook объяснил, что подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа полезно для украинского бизнеса и граждан страны, тем, что «этой зимой цена на газ расти не будет».

В связи с продолжением транзита газа, Москва и Киев открыли «форточку возможностей» в достижении соглашений по другим вопросам, в свою очередь, отметил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Украинский политолог Сергей Слободчук в беседе с «360» сообщил, что о понижении цены на газ для населения речи не идет.

«О закупке не договорились, а договор о транзите на цену газа не влияет. Кабмин уже объявил, что с января цена на газ для украинцев пойдет вверх», — сказал он.

20 декабря завершились переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза», в ходе которых обсуждалось продолжение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. В результате, стороны подписали протокол о продолжении поставок и об «урегулировании взаимных требований».