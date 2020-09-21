Рэпер Эллей сбил пешеходов в центре Москвы, женщина осталась без части ноги. Главное об аварии

ДТП с участием двух иномарок произошло в центре Москвы. В результате столкновения Infiniti, которой управлял начинающий певец Эльмин Гулиев, вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Они получили серьезные травмы, а одна женщина лишилась части ноги. Но для музыканта это не первая авария — за последние три года он участвовал сразу в четырех ДТП, узнали СМИ.

ДТП произошло на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка 21 сентября в 16:20. Белый Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание в центре Москвы после столкновения с автомобилем Mercedes.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщил, что в результате ДТП пострадали три человека. Из них — двое пешеходов (мужчина и женщина) и один пассажир Infiniti (женщина). Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии: у 35-летнего мужчины предварительно диагностировали тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и закрытую черепно-мозговая травму, у одной женщины выявили открытый перелом ноги и частично ампутировали лодыжку слева, а у другой — перелом таза и сотрясение мозга.

По данным источника «360», в автомобиле Гулиева находилась Алдарева А.1995 года рождения. В Telegram появилась информация, что она известна под ником sv_angie в TikTok. В своем аккаунте она не раз выкладывала совместные ролики с музыкантом.

Источник фото: телеканал «360»

По данным издания «Подъем», именно она в результате ДТП сломала таз и заработала сотрясение мозга. Сам Гулиев тоже пострадал, но от госпитализации отказался. Какие именно повреждения он получил — неизвестно.

РИА «Новости» сообщило, что еще одной пострадавшей в ДТП стала преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова. В PR-отделе университета рассказали агентству, что ничего не знают о ее состоянии — только то, что ее госпитализировали в первую городскую больницу. На сайте вуза сказано, что она работала там старшим преподавателем кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и прикладных наук.

За рулем был Эллей

Источник «360» сообщил, что белый Infiniti принадлежит начинающему певцу Эльмину Гулиеву, который известен как Эллей. Именно он и находился за рулем авто в момент ДТП. Позже сам музыкант подтвердил эту информацию в разговоре с изданием «Подъем».

По предварительным данным, именно водитель Infiniti виновен в аварии, потому что проехал на красный свет. Сам Гулиев виновным себя не считает, однако готов финансово помочь пострадавшим. Он отметил, что выезжал на перекресток, когда «красный переходил в зеленый».

«Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель — взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зеленый и не виноват», — заявил музыкант.

Правоохранители предположили, что Эллей мог управлять машиной в нетрезвом состоянии, сообщил источник РИА ФАН. Чтобы выяснить это, ему провели медицинское освидетельствование — результаты тестов пока неизвестны.

При этом у водителя Mercedes другая точка зрения на случившееся. Он подтвердил, что действительно ехал на зеленый свет — в то время как Гулиев не остановился, когда для него загорелся красный.

Я стал выезжать на Остоженку, он летел 100-120 км/ч. Он говорит — 80, какие там 80? Бьет, и вот произошло, что произошло Водитель Mercedes.

Водитель уточнил, что для него зеленый свет горел еще шесть секунд — это видели свидетели. Сам он не пострадал, только чуть-чуть ударился головой. В момент аварии мужчина ехал в автомобиле один.

О том, что Эллей сильно превысил скорость, сообщил ТАСС и источник в экстренных службах столицы.

«В момент ДТП водитель иномарки Infiniti, который сбил людей на тротуаре, ехал со значительным превышением допустимой скорости», — подчеркнул он.

Четвертое ДТП за три года

По данным kр.ru, свой автомобиль рэпер приобрел в 2017 году с рук. За это время он успел попасть в три аварии, каждая из них происходила в Москве — сегодняшнее ДТП стало четвертым, пишет издание. Однако до этого Гулиев ни разу не сбивал пешеходов.

Все случаи описали на сайте газеты «Комсомольская правда». Первое ДТП с его участием произошло в 2017 году — певец тогда столкнулся с иномаркой, которая скрылась с места ДТП. Второй раз он оказался за рулем одной из шести машин, которые врезались друг в друга. Третья авария произошла в октябре 2018 года — тогда он столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот» в районе Якиманки.

При этом за автомобилем не числится ни одного штрафа за превышение скорости. Однако, рэпер несколько раз неправильно парковался — четыре штрафа на сумму в 20 тысяч рублей он так и не оплатил.

По данным РЕН ТВ, постоянно владелец Mercedes тоже не был образцовым автомобилистом. На автомобиле числится 111 штрафов за нарушение ПДД — их общая сумма составляет более 100 тысяч рублей. По их данным, машина принадлежит предпринимателю крупному из Осетии. При этом за рулем в момент ДТП находился не он.