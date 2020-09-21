В сбившей людей машине в центре Москвы была популярная тиктокерша

Источник фото: телеканал «360»

Дептранс Москвы называет виновным в аварии водителя Infiniti — он ехал на красный свет. В результате аварии травмы получили три человека. 35-летний мужчина в результате наезда получил перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и тяжелые травмы позвоночника. Одна женщина лишилась части ноги — у нее ампутировали лодыжку и диагностировали перелом конечности.

Еще одна девушка получила сотрясение мозга и перелом таза — подъем пишет, что эти повреждения как раз у Алдаревой А.

ДТП случилось 21 сентября на улице Остоженка. После столкновения с Mercedes белый автомобиль Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание на улице Остоженке в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека. Момент аварии попал на видео.