21 сентября 2020, 19:32
В сбившей людей машине в центре Москвы была популярная тиктокерша
Источник «360» сообщил, что одна из пострадавших — Алдарева А. 1995 года рождения. Telegram-канал Hue пишет, что она тиктокерша, известная под ником sv_angie. В ее аккаунте есть совместные видео с рэпером Эльмином Гулиевым, сидевшим за рулем Infiniti.
Дептранс Москвы называет виновным в аварии водителя Infiniti — он ехал на красный свет. В результате аварии травмы получили три человека. 35-летний мужчина в результате наезда получил перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и тяжелые травмы позвоночника. Одна женщина лишилась части ноги — у нее ампутировали лодыжку и диагностировали перелом конечности.
Еще одна девушка получила сотрясение мозга и перелом таза — подъем пишет, что эти повреждения как раз у Алдаревой А.
ДТП случилось 21 сентября на улице Остоженка. После столкновения с Mercedes белый автомобиль Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание на улице Остоженке в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека. Момент аварии попал на видео.