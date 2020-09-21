За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев

Машина Infiniti, которая сбила пешеходов в центре Москвы, принадлежит начинающему певцу Эльмину Гулиеву, сообщил источник «360». После аварии он отказался комментировать произошедшее и давал показания сотрудникам ДПС.

Позже в разговоре с изданием «Подъем» он подтвердил, что был за рулем, и заявил, что готов помочь пострадавшим. Также он рассказал, как сбил пешеходов.

«Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель — взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зеленый и не виноват», — заявил Гулиев.

Московский департамент транспорта в Telegram сообщил, что, по предварительной информации, в ДТП виновен водитель Infiniti — он двигался на красный свет.

ДТП случилось 21 сентября, в 16:20. После столкновения с Mercedes белый автомобиль Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание на улице Остоженке в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека. Момент аварии попал на видео.