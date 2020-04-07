Регионы в изоляции. По всей России закрывают въезд в города и отменяют пассажирское сообщение

Региональные власти стали закрывать пассажирское сообщение с другими частями страны, чтобы сократить риск распространения коронавируса. «360» собрал главное об отменяющихся рейсах и поездах внутри страны.

Авиаперелеты

«Аэрофлот» уже заявил, что сократит количество рейсов внутри страны. «Изменения связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения», — объяснили в компании.

Пассажиры, чьи рейсы были отменены, смогут перебронировать билеты без потери средств, это можно сделать на сайте авиакомпании. Информация о частоте внутренних рейсов обновляется каждую неделю, сейчас точно известно только количество рейсов на текущую неделю — с 4 по 10 апреля.

Полностью отменены перелеты пока только в Грозный, столицу Чечни. По остальным направлениям количество рейсов уменьшено наполовину или больше, не изменилась только частота перелетов в Хабаровск. Всего изменения затронули 56 городов.

Дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» «Россия» сообщила, что с 3 апреля по 1 мая полностью отменяются перелеты по направлениям Москва — Хабаровск — Москва, Москва — Южно-Сахалинск — Москва, Москва — Владивосток — Москва, Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва. Такое решение приняли из-за падения спроса и политики региональных властей в отношении сокращения авиаперелетов.

Карантин для гостей из столиц

Некоторые регионы решили пойти дальше — для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга ввели специальный режим в Краснодаре. Главный санитарный врач региона Мария Потемкина выпустила постановление, в соответствии с которым все прибывающие в Краснодар, Сочи, Анапу и Геленджик рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны находиться в изоляции на протяжении двух недель.

От гостей из столиц, приехавших в регион другими видами транспорта, пока требуют только сообщить о приезде и месте проживания в регионе на горячую линию. Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко также отметил необходимость соблюдать карантин для гостей региона.

«Жители Краснодарского края будут направляться на домашнюю самоизоляцию, а граждане, проживающие в других субъектах Федерации, — в пункты обсервации на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — пояснил он.

РБК также сообщал, что аналогичные меры вводятся в двух городах Красноярского края — прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

«Вводится изоляция всех лиц, прибывающих в аэропорты городов Красноярска, Норильска рейсами из городов Москвы, Санкт-Петербурга, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — приводит издание заявление местного отделения Роспотребнадзора, однако позже данное сообщение было удалено с официального сайта ведомства.

Прибывающие из столиц в Томск и Новосибирск также должны соблюдать карантин — по месту жительства или в обсервации.

Железные дороги

С 7 апреля в РЖД отменили 53 поезда дальнего следования, среди них поезда Москва — Санкт-Петербург, Москва — Калининград, Красноярск — Москва, Калининград — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Санкт-Петербург и многие другие. Полный список отмененных поездов можно посмотреть здесь.

Пассажирам компания предлагает поменять билеты на другие поезда, которые продолжат курсировать по маршрутам, или вернуть деньги в полном объеме, в том числе и за невозвратные билеты.

Более того, для пассажиров, которые все же планируют совершить поездки с РЖД, компания предусмотрела новые меры безопасности: чтобы в поездах люди могли соблюдать социальную дистанцию (не меньше 1 метра), вводят особый режим продажи билетов.

«В вагоны СВ будут, как и прежде, продаваться по два билета. В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырех», — рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов изданию «Гудок».

Для семей ограничение может не применяться, то есть члены одной семьи смогут ехать в купе вчетвером. Для плацкарта тоже предусмотрели ограничения: в купейной части теперь продают только два места, а в боковой — одно, нижнее. Пассажирам, которые уже купили билеты на поезда без соблюдения принятых мер безопасности, предложат другие места на тех же условиях.

Какие города закрылись для пассажиров?

На 7 апреля пассажирский въезд закрыт в Чечню для граждан, не имеющих местной прописки или регистрации. С 29 марта в регионе введен жесткий карантин, закрыт пассажирский въезд в Грозный, с 5 апреля жителям республики запрещено выезжать за пределы постоянных мест проживания. Регион полностью закрыли для пассажирских перевозок.

Глава республики Рамзан Кадыров в своих соцсетях жестко ответил премьер-министру России Михаилу Мишустину на критику закрытия региона для иногородних и отметил, что проезд транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования и других необходимых грузов в регионе не ограничен.

В Чечне на 7 апреля зарегистрировано 17 заразившихся коронавирусом, один человек умер. Еще 12 пациентов выздоровели, по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Меры по ограничению передвижения приняли и власти Мурманской области — они распространяются на въезд в Кировск и Апатиты. Губернатор области Андрей Чибис заявил, что до 11 апреля посещение этих городов будет возможно только при наличии прописки или регистрации. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.

Позже в регионе закрылись до 13 апреля города Ковдор и Мончегорск, а также поселки Териберка и Ура-Губа из-за повышенного притока туристов. Оленегорск будет закрыт до 14 апреля. Сейчас в Мурманской области 18 заболевших и один выздоровевший.

Въезд для автомобильного транспорта закрыли и в Челябинской области — в регион также могут попасть только те россияне, которые имеют местную прописку или регистрацию. Губернатор Алексей Текслер позже заявил, что полностью приостановлено движение пассажирского транспорта на въезд и выезд в закрытые города — Снежинск, Озерск и Трехгорный.

Такие меры необходимы, чтобы атомные предприятия могли продолжать работать в штатном режиме без угрозы для сотрудников. Сейчас в Челябинской области зарегистрировано 32 заражения коронавирусом, выздоровели два пациента.

Также временно закрыт въезд в Архангельскую область (14 заражений), закрыто несколько городов Ленинградской области (62 заболевших) — Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, а также в деревню Глинка Тосненского района и в Кингисепп, закрыт на карантин населенный пункт Перово в Выборгском районе.

Временно ограничено передвижение внутри Вологодской и Новосибирской областях (23 и 11 заболевших соответственно), а также внутри республики Татарстан (41 заболевший). В Краснодарском крае (61 заболевший) режим карантина продлен до 12 марта, перемещаться по региону граждане могут только при наличии специальных пропусков.