Челябинская область запретила въезд и выезд в закрытые города

Власти Челябинской области ужесточили режим въезд и выезда в закрытые территориальные образования (ЗАТО). Это сделано для того, чтобы атомные предприятия смогли работать там без перебоя.

Как сообщил «Интерфакс», об этом решении объявил губернатор региона Алексей Текслер. Он отметил, что жители ЗАТО смогут выехать из своего города при крайней необходимости. Например, чтобы получить медицинскую помощь в другом населенном пункте. Губернатор добавил, что въезд в закрытые города будет ограничен.

«Те, кто прибывает туда, должны максимально ограничить контакты. Причина таких ограничений понятна. Мы должны обеспечить непрерывную и безопасную работу атомных предприятий, которые там находятся», — подчеркнул он. По его словам, речь идет о безопасности страны.

В Челябинской области находятся такие ЗАТО, как Снежинск, Озерск, Трехгорный. В Озерске коронавирусом заразились два человека. Оперативные штабы этих населенных пунктов еще 2 апреля ограничили туда въезд.

При этом премьер-министр страны Михаил Мишустин призывал губернаторов не закрывать регионы. По его словам, ограничительные меры нужно вводить, исходя из ситуации. Об этом ранее писал «Интерфакс».

Чечня закрыла границы на прошлой неделе. Глава региона Размзан Кадыров 6 апреля заявил, что пока не собирается открывать Чеченскую Республику. Однако перевозчики медикаментов, продуктов, оборудования могут попасть в Чечню без проблем.