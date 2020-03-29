Въезд в Грозный закрыли. По всей Чечне объявили жесткий карантин

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный, а также ограничили передвижение жителей республики из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава республиканского парламента Магомед Даудов.

«Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания. Временно ограничивается въезд в город Грозный… » — написал он в Instagram, добавив, что правоохранительные органы будут жестко контролировать соблюдение этих предписаний.

Запрет на въезд в чеченскую столицу не распространяется на жителей Грозного, а также тех, кто доставляет продукты и товары первой необходимости, работников органов власти и СМИ.

С 29 марта, рассказал Даудов журналистам, в регионе объявлен жесткий карантин. Жителям запретили выходить на улицу кроме походов в аптеку или продуктовый магазин. В общественный транспорт и такси можно будет сесть только в маске и медицинских перчатках.

Всего в Чечне зарегистрировали 12 положительных результатов на коронавирус. Еще 820 человек находятся на контроле врачей.